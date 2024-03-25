В Одессе на продажу выставили квартиры российского олигарха и украинского коллаборанта

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

В частности на торги выставлена четырехкомнатная квартира площадью 175,5 квадратного метра в Одессе, которая когда-то принадлежала Михаилу Шелкову.

В системе Прозорро.Продажи обозначено, что недвижимость расположена на третьем этаже восьмиэтажного дома с закрытой территорией в Приморском районе.

Стартовая цена имущества — 7,5 миллиона гривен.

Покупатель недвижимости обязан будет оплатить расходы, связанные с подготовкой к продаже объекта и задолженность за коммунальные услуги.

В январе 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главу инвестиционного подразделения государственной компании «Ростех» Михаила Шелкова. В доход государства среди прочего взысканы квартиры олигарха в Одессе и Никополе, пять автомобилей, денежные средства на банковских счетах.

Также Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу апартаменты Сальдо в Аркадии.

Площадь квартиры составляет 128,5 квадратных метров. Приобрести ее можно на аукционе, который стартует 17 апреля. Стартовая цена — 3,7 миллиона гривен.

Покупатель также обязан оплатить расходы, связанные с подготовкой к продаже объекта и задолженность за коммунальные услуги.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на приватизационном аукционе единый имущественный комплекс, а именно склады государственного предприятия «ТВК», расположенные рядом с известным одесским рынком «7-й километр».

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