В Одессе осудили коллаборанта и предателя Владимира Сальдо: каков приговор суда

Дело в суде рассматривали без присутствия обвиняемого, поскольку за свою коллаборационистскую деятельность Сальдо скрывается на временно оккупированной территории Херсонской области.

Судьи Малиновского райсуда Одессы признали Сальдо виновным в государственной измене, коллаборационизме и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины. За совершенные преступления предателя приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на такой же срок.

Также в суде объяснили, почему Сальдо не получил пожизненное заключение. Поскольку сейчас Сальдо 67 лет, то в Уголовном кодексе запрещено назначать пожизненный срок лицам старше 60 лет. Максимальное наказание, которое его ожидает по закону — это 15 лет и конфискация имущества. Именно такой приговор и вынес одесский суд.

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Во время оглашения приговора не было и стороны защиты, которая бы представляла интересы предателя. Но как рассказали в суде, адвокат обвиняемого просил для своего подопечного оправдательного приговора. Прокурор от комментариев отказался.

Справка.

Владимир Сальдо на момент полномасштабного российского вторжения имел за плечами опыт управления городом — он трижды был избран мэром Херсона. Также его избрали депутатом Херсонского горсовета. После того как россияне вошли в город, он перешел на сторону оккупантов. А уже в апреле 2022 года Сальдо назначили руководить оккупированной частью Херсонской области.