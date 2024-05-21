Квартири херсонського зрадника та російського олігарха в Одесі пішли з молотка за 7 мільйонів

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль.

За його інформацією, чотирикімнатна квартира Михайла Шелкова площею 175,5 квадратних метрів «пішла з молотка» за 4 млн гривень. Участь в аукціоні взяли двоє учасників.

А ось за квартиру Володимира Сальдо боролися дев’ять осіб. Переможною виявилася ставка 2,9 млн гривень.

За словами Коваля, після сплати переможцями кошти підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії.

«Загалом у Фонді держмайна України сьогодні в опрацюванні 753 одиниці санкційного майна. Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі та навіть паркомісця. Кожен актив ворогів України ми активно готуємо до реалізації: знімаємо арешти, приводимо у відповідність документацію, проводимо реєстраційні дії тощо»,

– зазначив голова ФДМУ.

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Як повідомлялося, ФДМУ виставив на продаж заарештоване житло російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо. Обидві квартири розташовані недалеко від пляжу Аркадія.

Спочатку торги не відбулися через відсутність потенційних покупців. Після цього Фонд держмайна повторно виставив на продаж квартиру Сальдо зі зниженою ціною (раніше стартова ціна квартири становила 3,749 млн гривень).

Також ФДМУ вирішив продати заарештовану квартиру російського олігарха Михайла Шелкова – основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російського ПАТ «Корпорація ВСМПО-Авісма». Раніше цю квартиру, як і апартаменти Сальдо, також не змогли продати через відсутність бажаючих брати участь в аукціоні.

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Фото ТСН та з Телеграм-каналу Віталія Коваля