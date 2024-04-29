Новости Одессы и Одесской области

Власти Одессы продают четыре объекта недвижимости на Французском Бульваре

Власти Одессы продают четыре объекта недвижимости на Французском Бульваре

Одесская мэрия выставит на аукцион четыре гаража общей площадью 80 квадратных метров на Французском бульваре.

Решение о продаже объектов коммунальной собственности на Французском бульваре поддержали депутаты на сессии Одесского горсовета.

Речь идет о больших каменных гаражах на Французском бульваре, 12-Б. По этому же адресу арендуют помещение волонтеры ГО «Порятунок». Поэтому депутат Ольга Квасницкая решила удостоверится, что с молотка не уйдет здание, которое давно арендует организация.

Выставленное на торги имущество сфотографировали. Оказалось, что все четыре каменных гаража — на этом снимке слева. А помещения «Порятунка» находятся рядом — справа.

Фото — «Думская»

Напомним, Одесса попала в тройку лидеров государственной системы электронных торгов. Благодаря продаже объектов коммунальной собственности в бюджет города за год поступило около 80 миллионов гривен. В этом году уже есть прецедент, когда благодаря торгам получено вдвое больше, чем от начальной стоимости объекта.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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