Власти Одессы продают четыре объекта недвижимости на Французском Бульваре

Решение о продаже объектов коммунальной собственности на Французском бульваре поддержали депутаты на сессии Одесского горсовета.

Речь идет о больших каменных гаражах на Французском бульваре, 12-Б. По этому же адресу арендуют помещение волонтеры ГО «Порятунок». Поэтому депутат Ольга Квасницкая решила удостоверится, что с молотка не уйдет здание, которое давно арендует организация.

Выставленное на торги имущество сфотографировали. Оказалось, что все четыре каменных гаража — на этом снимке слева. А помещения «Порятунка» находятся рядом — справа.

Напомним, Одесса попала в тройку лидеров государственной системы электронных торгов. Благодаря продаже объектов коммунальной собственности в бюджет города за год поступило около 80 миллионов гривен. В этом году уже есть прецедент, когда благодаря торгам получено вдвое больше, чем от начальной стоимости объекта.

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