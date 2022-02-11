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В Одессе у маршрутки на ходу отпал топливный бак

В Одессе у маршрутки на ходу отпал топливный бак

На улице Пушкинской у маршрутного такси №145 прямо во время движения отвалился топливный бак. Пострадавших нет, а вот на водителя транспортного средства патрульные составили протокол.

Рецепты

Информация о необычном дорожном инциденте с отпавшим у маршрутки баком сначала появилась в одесских соцсетях, а потом ее подтвердили в патрульной полиции Одесской области.

В сообщении полиции сказано, что, узнав о происшествии, инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции сразу отправились на место и обнаружили автобус, на который в соцсетях жаловались пассажиры.

Полицейские выяснили, что во время движения в автобусе оборвалось крепление топливного бака и произошла разгерметизация топливной системы.

К счастью, ни пассажиры, ни водитель в результате аварийного состояния маршрутного такси не пострадали.

Патрульные составили на водителя административные материалы за неудовлетворительное техническое состояние транспорта и провели профилактическую беседу по недопущению подобных ситуаций.

Подобные происшествия, к сожалению, не редкость в Одессе. Ранее мы сообщали что у маршрутного такси во время движения вывалилось лобовое стекло.

В другом автобусе отпало колесо. Отпавшие колеса вообще не редкость: А у вас колесо отвалилось — одесские маршрутки продолжают разваливаться на ходу

Фото патрульной полиции в Одесской области

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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