Ключевые моменты:

Разведка зафиксировала данные, что РФ уже определенное время готовила этот массированный обстрел.

Высокая угроза вражеской атаки прогнозируется именно в текущую ночь.

Жителей всех регионов убедительно просят оперативно реагировать на сирены и беречь себя.

Руководство России категорически отказывается от прекращения войны и содержательных переговоров.

В ночь на четверг, 2 июля 2026 года, существует высокая угроза очередного массированного удара со стороны российских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам данных, полученных от украинской разведки.

Глава государства обратился к гражданам во время совместного брифинга с Премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином и призвал проявить максимальную бдительность. Он подчеркнул, что враг готовился к этой атаке заранее.

«Сегодня прошу наших людей в Украине быть особенно осторожными – беречь себя, свои семьи, детей, обязательно пользоваться укрытиями и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в Украине. Мы знаем, что Путин уже некоторое время готовил массированный удар по Украине. Этой ночью – именно такая угроза», – сообщил Зеленский.

Президент также добавил, что Кремль полностью игнорирует официальные и неофициальные сигналы о готовности Украины к содержательным переговорам, выбирая путь дальнейшей агрессии против украинского государства и всей Европы. Глава государства отметил, что сразу после завершения зарубежных встреч возвращается в Украину.

Напомним, днем 1 июля Россия в очередной раз ударила баллистикой по Одесской области. В результате вражеской атаки погибли два человека и еще 13 мирных жителей получили ранения. Ракета повредила территорию предприятия, не относящегося к военным объектам.