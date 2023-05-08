Можно ли будет в этом году отдохнуть в Затоке?

Несмотря на то, что война еще не завершилась, многие уже начинают готовиться к лету и курортному сезону. Ранее одним из любимых мест отдыха украинцев был курортный поселок городского типа Затока Одесской области.

Но на днях в сети появилось грустное видео, на котором было представлено, как выглядит Затока сейчас, после ряда ракетных атак рашистов. И многие задаются вопросом: а будет ли вообще в этом году курортный сезон? И стоит ли ехать к морю или все же лучше дождаться окончания военных действий? И будет ли у украинцев хоть какой-то шанс приехать на отдых в Затоку?

Эти вопросы были заданы в эфире всеукраинского телемарафона спикеру Одесской областной военной администрации Сергею Братчуку.

Как отметил спикер Одесской ОВА, Черное море все еще остается линией фронта, и минно-взрывная опасность, к сожалению, тема сейчас актуальная. Да и угрозы ракетных ударов по-прежнему остаются в силе.

«Так вот, относительно так называемого курортного сезона. Я всегда хочу говорить о сезоне отдыха в условиях военного положения. Он должен быть!» – сказал Братчук.

Что касается запрета на посещение побережья, то есть действующий приказ военного командования «Юг» и ОВА с прошлого года. Но в настоящее время мониторится ситуация безопасности и ожидается решение Одесской мэрии по предложениям о проведении курортного сезона-2023.

«Учитывая это, какие предложения будут получены, какую оценку этому дадут наши военные, они, собственно, и закроют этот вопрос, как все будет происходить этим летом», – добавил Братчук.

Читайте также: