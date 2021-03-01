“Красная зона” карантина становится больше: какие регионы в зоне риска?

Адаптивный карантин в Украине с делением на “цветные” зоны начал действовать с 24 февраля. С 26 февраля в Ивано-Франковской области вернули жесткие ограничения, действовавшие во время локдауна. С 1 марта карантин ужесточили в Черновицкой области, под угрозой – Житомирская.
По данным Министерства здравоохранения , в “оранжевой зоне” карантина, находятся:
- Винницкая область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Николаевская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область.
В “красной зоне”: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области. Все остальные – в желтой.
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