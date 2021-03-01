“Красная зона” карантина становится больше: какие регионы в зоне риска?

Адаптивный карантин: в какую зону попала Одесская область и что запрещено? В Украине со среды, 24 февраля, введен в действие адаптивный карантин в связи с коронавирусом. Предусматривается региональное деление страны на 4 зоны в зависимости от эпидситуации: зеленую, желтую, оранжевую и красную. ПОДРОБНЕЕ

Карантин в Украине продлится очень долго – премьер-министр Жесткий карантин в Украине не будут продлевать после 24 января, но ограничения не отменят полностью. Страна снова вернется к адаптивному карантину, который продлится еще долго. ПОДРОБНЕЕ