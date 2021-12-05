Коронавирус в Одесской области 5 декабря: у болезни «выходной»

По состоянию на утро воскресения 5 декабря 2021 года, в Одесской области официальная статистика отмечает двукратное падение числа заболевших. Впрочем, по воскресениям всегда так и объясняется это не отступлением коронавируса, а тем, что многие медики в эти выходные дни отдыхают.

Коронавирус в Одесской области 5 декабря

Как сообщает Минздрав Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса против 848 сутками ранее.

Также сообщается о 4 умерших, в то время как вчера жертв болезни было в 10 раз больше – 41 человек. Всего от COVID-19 с начала пандемии на Одесчине скончались 5299 больных.

А вот число выздоровевших от COVID-19 за прошедшие сутки больше, чем было вчера: 530, тогда как 4 декабря выздоровели 527 человек. Продолжают болеть 42 590 жителей области.

Коронавирус в Украине 5 декабря

По информации МОЗ, за прошедшие сутки, в Украине зафиксировано 6 622 новых случая COVID-19 тогда как днем ранее их регистрировалось 13 206. Здесь также наблюдается так называемый «спад выходного дня»: из-за выходных медики делают меньше тестов, значит меньше выявляется и больных. И многие заболевшие отразятся потом в статистике следующих дней.

За сутки от последствий COVID-19 в Украине скончались 278 больных против 436 днем ранее. Всего с начала пандемии Украина потеряла 88 280 человек.

За сутки выздоровели 9 284 человека (сутками ранее таковых было 22 765), а продолжают болеть 358 538 украинцев.

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро субботы 4 декабря 2021 года, в Одесской области регистрировали 848 новых случаев заражения коронавирусом, 41 человек от болезни скончался.

Напомним, что в работе центров вакцинации в Одессе произошли изменения, обновился список адресов

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