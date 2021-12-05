Коронавирус в Одесской области 5 декабря: у болезни «выходной»

По состоянию на утро воскресения 5 декабря 2021 года, в Одесской области официальная статистика отмечает двукратное падение числа заболевших. Впрочем, по воскресениям всегда так и объясняется это не отступлением коронавируса, а тем, что многие медики в эти выходные дни отдыхают.
Коронавирус в Одесской области 5 декабря
Как сообщает Минздрав Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса против 848 сутками ранее.
Также сообщается о 4 умерших, в то время как вчера жертв болезни было в 10 раз больше – 41 человек. Всего от COVID-19 с начала пандемии на Одесчине скончались 5299 больных.
А вот число выздоровевших от COVID-19 за прошедшие сутки больше, чем было вчера: 530, тогда как 4 декабря выздоровели 527 человек. Продолжают болеть 42 590 жителей области.
Читайте также: Омикрон: что известно о новом штамме коронавируса?
Коронавирус в Украине 5 декабря
По информации МОЗ, за прошедшие сутки, в Украине зафиксировано 6 622 новых случая COVID-19 тогда как днем ранее их регистрировалось 13 206. Здесь также наблюдается так называемый «спад выходного дня»: из-за выходных медики делают меньше тестов, значит меньше выявляется и больных. И многие заболевшие отразятся потом в статистике следующих дней.
За сутки от последствий COVID-19 в Украине скончались 278 больных против 436 днем ранее. Всего с начала пандемии Украина потеряла 88 280 человек.
За сутки выздоровели 9 284 человека (сутками ранее таковых было 22 765), а продолжают болеть 358 538 украинцев.
Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро субботы 4 декабря 2021 года, в Одесской области регистрировали 848 новых случаев заражения коронавирусом, 41 человек от болезни скончался.
Напомним, что в работе центров вакцинации в Одессе произошли изменения, обновился список адресов
Еще новости Одессы на тему коронавируса:
- В Украине готовы ввести 3-ю дозу вакцины от ковид – когда ждать?
- Нарушения карантина: в полиции рассказали, сколько штрафов выписали за неделю в Одессе
- В Одессе открыли центр вакцинации от коронавируса в мечети