Коронавирус в Одесской области 4 декабря: умерших много, выздоровевших – мало

По состоянию на утро субботы 4 декабря 2021 года, в Одесской области число зараженных коронавирусом выросло, равно как и количество смертей от этой опасной болезни. В Украине же, напротив, новых случаев, хоть и не намного, но меньше.

Коронавирус в Одесской области 4 декабря

Как сообщает Минздрав Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 848 новых случаев коронавируса против 862 сутками ранее.

Так, по официальным данным, на сегодня в регионе число зараженных COVID-19 выросло до 230 460.

За сутки от последствий коронавирусной болезни умер 41 житель региона, тогда как днем ранее таковых было всего 17 человек. Всего от COVID-19 на Одесчине скончались 5295 больных.

А вот число выздоровевших от COVID-19 за прошедшие сутки меньше, чем днем ранее: всего 527 против 863 соответственно. В целом на сегодняшний день в регионе успешно справились с коронавирусом 182 482 человека. При этом 42 683 жителя области до сих пор болеют.

Коронавирус в Украине 4 декабря

По информации МОЗ, за прошедшие сутки, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случая COVID-19 тогда как днем ранее их регистрировалось 13 777.

В целом на сегодняшний день в стране официально числится 3 490 855 ковидных больных.

За сутки от последствий COVID-19 в Украине скончались 436 больных против 509 днем ранее. Всего с начала пандемии Украина потеряла 88 002 человека.

За сутки выздоровели 22 765 человека (сутками ранее таковых было 22 793), общее число выздоровевших выросло до 3 041 385 человек.

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро пятницы 3 декабря 2021 года, в Одесской области регистрировали почти двое больше новых случаев заражения коронавирусом, чем с утками ранее. В целом в Украине также отмечался рост заболеваемости.