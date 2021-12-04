Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 4 декабря: умерших много, выздоровевших – мало

Коронавирус в Одесской области 4 декабря: умерших много, выздоровевших – мало

По состоянию на утро субботы 4 декабря 2021 года, в Одесской области число зараженных коронавирусом выросло, равно как и количество смертей от этой опасной болезни.
В Украине же, напротив, новых случаев, хоть и не намного, но меньше.

Коронавирус в Одесской области 4 декабря

Подписаться

Как сообщает Минздрав Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 848 новых случаев коронавируса против 862 сутками ранее.

Так, по официальным данным, на сегодня в регионе число зараженных COVID-19 выросло до 230 460.

За сутки от последствий коронавирусной болезни умер 41 житель региона, тогда как днем ранее таковых было всего 17 человек. Всего от COVID-19 на Одесчине скончались 5295 больных.

А вот число выздоровевших от COVID-19 за прошедшие сутки меньше, чем днем ранее: всего 527 против 863 соответственно. В целом на сегодняшний день в регионе успешно справились с коронавирусом 182 482 человека. При этом 42 683 жителя области до сих пор болеют.

Статья по теме: Омикрон: что известно о новом штамме коронавируса?

Коронавирус в Украине 4 декабря

По информации МОЗ, за прошедшие сутки, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случая COVID-19 тогда как днем ранее их регистрировалось 13 777.

В целом на сегодняшний день в стране официально числится 3 490 855 ковидных больных.

За сутки от последствий COVID-19 в Украине скончались 436 больных против 509 днем ранее. Всего с начала пандемии Украина потеряла 88 002 человека.

За сутки выздоровели 22 765 человека (сутками ранее таковых было 22 793), общее число выздоровевших выросло до 3 041 385 человек.

Читайте также: В Украине готовы ввести 3-ю дозу вакцины от ковид – когда ждать?

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро пятницы 3 декабря 2021 года, в Одесской области регистрировали почти двое больше новых случаев заражения коронавирусом, чем с утками ранее. В целом в Украине также отмечался рост заболеваемости.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить