Коронавирус в Одесской области 19 января: новых случаев все больше

По состоянию на утро вторника, 18 января 2022 года, в Одесской области снова выросло число новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. А вот число умерших в сравнении со вчерашним днем уменьшилось.

Коронавирус в Одесской области 19 января

По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально зарегистрировали 534 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их было 350.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни в Одесской области умерли 5 больных (сутками ранее сообщалось о 18 смертях). Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 5 663 жителя региона.

Выздоровели от ковида 439 человек. Продолжают болеть 8 259 человек.

Коронавирус в Украине 19 января

В Украине, согласно официальным данным, на утро 19 января, зарегистрировано 12 815 новых случаев COVID-19 против 8 558 днем ранее.

За сутки умерли 163 больных (сутками ранее – 188). Всего от последствий COVID-19 в Украине скончались 98 716 больных.

Выздоровели 5 413 человек против 5 761 сутками ранее. При этом продолжают болеть ковидом 114 855 украинцев.

Как сообщалось, утром во вторник, 18 января 2022 года, в Одесской области был отмечен рост заболеваемости коронавирусом и смертности от него.

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