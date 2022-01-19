Коронавирус в Одесской области 19 января: новых случаев все больше

По состоянию на утро вторника, 18 января 2022 года, в Одесской области снова выросло число новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. А вот число умерших в сравнении со вчерашним днем уменьшилось.
Коронавирус в Одесской области 19 января
По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально зарегистрировали 534 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их было 350.
За прошедшие сутки от коронавирусной болезни в Одесской области умерли 5 больных (сутками ранее сообщалось о 18 смертях). Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 5 663 жителя региона.
Выздоровели от ковида 439 человек. Продолжают болеть 8 259 человек.
Коронавирус в Украине 19 января
В Украине, согласно официальным данным, на утро 19 января, зарегистрировано 12 815 новых случаев COVID-19 против 8 558 днем ранее.
За сутки умерли 163 больных (сутками ранее – 188). Всего от последствий COVID-19 в Украине скончались 98 716 больных.
Выздоровели 5 413 человек против 5 761 сутками ранее. При этом продолжают болеть ковидом 114 855 украинцев.
Как сообщалось, утром во вторник, 18 января 2022 года, в Одесской области был отмечен рост заболеваемости коронавирусом и смертности от него.
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