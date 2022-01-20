Коронавирус: станет ли 2022-й годом освобождения от ковида?

«Одесская жизнь» поговорила с врачом и экспертом в сфере общественного здоровья Святославом Линниковым о «ковидных» итогах 2021 года, мифах о коронавирусе и о том, что поможет победить COVID-19 в 2022 году.

О «тренировочной» пандемии

С точки зрения развития пандемии прошлый год выдался не таким сложным, как 2020-й. По мнению Святослава Линникова, «Украину пронесло по кромке, и страна не рухнула, в первую очередь, благодаря врачам».

В дальнейшем «помощниками» стали вакцинированные украинцы, которые обошлись амбулаторным лечением или легким течением болезни. Но также он считает, что COVID-19 — это «тренировочная» пандемия: летальность на старте составляла около 3%, а не 20-30%, как могло бы быть. И если 2020 год был годом паники и хаоса, то в 2021-м ситуация начала меняться.

Но, по прогнозам Минздрава, к середине февраля нам следует ждать очередную волну COVID-19.

— Сейчас «Омикрон» гуляет по Европе. Но число смертей не такое большое. Вопрос: почему? Потому что большинство европейцев привито или штамм не такой смертоносный? Пока сказать сложно, но уже сейчас статистика говорит о том, что наши вакцины работают и против «Омикрона». И непривитые граждане должны понимать, что из-за стремительной скорости распространения ожидаемая волна для них может быть очень опасной. Поэтому мы продолжаем жить в условиях новой нормальности: вакцинироваться и носить маски в общественных местах. Расслабляться рано, — предупреждает эксперт.

О вакцинации от коронавируса

На сегодняшний день вакцины от COVID-19 прошли три фазы клинических исследований. На основе статистических данных можно сказать, что в 99,9% случаев они работают и являются безопасными. Это касается и тех прививок, которые предложены украинцам. Статистика, кстати, говорит и о том, что спустя полгода действие вакцины ослабевает, поэтому в Украине разрешили делать третью, бустерную дозу — чтобы усилить иммунитет и, в случае заболевания коронавирусом, легко его перенести. Теперь начинается четвертая фаза — наблюдение в популяции — и она будет длиться всегда, у нее нет конечной точки. Собственно, большинство медпрепаратов, которые мы используем сегодня, находятся в четвертой фазе клинических исследований.

— Важно понимать, что какой бы оснащенной ни была больница, какими бы квалифицированными ни были врачи, есть предел мощностей, — говорит Линников. — Если больницы переполнены тяжелыми больными, то на всех врачей не хватит и всем помочь не удастся. С этим мы тоже уже столкнулись. У семейных врачей подобная ситуация: если заболели все пациенты одновременно, а «Омикрон» этому может поспособствовать, кто-то наверняка останется без внимания. Поэтому мы говорим о важности вакцинации. Да, 100%-ной гарантии, что вы НЕ заболеете, нет. Но вероятность того, что вы переболеете в легкой форме, очень и очень высока.

Ранее мы рассказывали о коронавирусе в Одессе — почему осенью 2021 года было сложно и как уберечь себя в дальнейшем.

Чего ждать от 2022 года?

— Есть много научных предположений, что 2022 год станет годом если не победы над COVID-19, то как минимум годом взятия его под жесткий контроль. Любая пандемия заканчивается. Обычно она длится три-четыре года. Но наличие действенных вакцин облегчает задачу и дает высокие шансы на то, что мы получим коллективный иммунитет. И в дальнейшем COVID-19, а он никуда не денется, станет для нас чем-то вроде сезонного ОРВИ. Но, стоит понимать, это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись, — предупредил Святослав Линников.

При этом эксперт уточняет, что ни один медработник не является истиной в последней инстанции.

— Не надо верить мне, не надо верить конкретному врачу. Избегайте ораторов с регалиями и званиями и «голов» из телевизора. Надо заходить и читать те источники, которые агрегируют информацию и отвечают за то, что публикуют.

Беседовала Мария КОТЕЛЬНИКОВА

Мифы о COVID-19

Миф №1. Коронавирус — это обычный грипп

Сама по себе фраза «обычный грипп» — это оксюморон. Потому что грипп — это далеко не обычно и не просто, а даже очень страшно. До появления коронавируса именно пандемического гриппа больше всего боялись эпидемиологи. Это прекрасный кандидат для эпидемий и массовых смертей. Вспомнить хотя бы «испанку»: за несколько лет она обошла все страны, погубив десятки миллионов человек. И COVID-19, и грипп являются опасными для жизни вирусными заболеваниями, оба передаются воздушно-капельным путем и проявляются похожим образом. Но коронавирус — это совсем не грипп.

Миф №2. COVID-19 — это биологическое оружие

Объявлять вирусные заболевания биологическим оружием начали еще в 70-х годах в странах бывшего соцлагеря. Но тогда это связывали с «опытами американцев» и распространением ВИЧ-инфекции. В дальнейшем миф перекочевал на туберкулез, потом на птичий грипп, теперь и на COVID-19. Хотя давно доказано, что вирусные заболевания способны возникать самостоятельно. Это связано с активным внедрением человека в окружающую среду — чем больше контактов с различными животными, тем чаще вирусы переходят к людям, адаптируются и начинают распространяться. А при наличии очага естественной инфекции в животной среде устранить его не удается. И скорее всего, именно это является причиной сегодняшней пандемии.

Миф №3. Продажа вакцин — это «заговор» фармацевтических компаний

Это очень сомнительное заявление. Ведь исследование и производство вакцин — это длительный и очень дорогостоящий процесс. Плюс вакцины не нужны постоянно и в большом количестве. Фармацевтическим компаниям куда проще зарабатывать на витаминах и антибиотиках. А сегодня самым выгодным является производство и продажа препаратов для лечения диабета: инсулин нужен миллионам людей каждый день.

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Ранее мы рассказывали о том, как можно комбинировать вакцины от коронавируса.

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