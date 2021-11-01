Коронавирус в Одесской области 1 ноября: “ковидная” волна пошла на спад?

По состоянию на утро понедельника, 1 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1281 новый случай заражения коронавирусом против 1521 днем ранее.
Коронавирус в Одесской области
По данным Минздрава Украины, в целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 192 121 человек.
Случаев смерти от коронавирусной болезни за последние сутки в регионе не регистрировалось. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 4081 жителей Одесчины.
Выздоровели 597 жителей Одесской области (всего 149 755), продолжают болеть 40 285 человек.
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Какова ситуация с COVID-19 в Украине
За минувшие сутки, 31 октября 2021 года, в Украине выявили 13 936 новых случаев коронавируса тогда как сутками ранее их регистрировалось 17 430.
По информации Минздрава, всего с начала пандемии в стране отмечено 2 936 238 случаев COVID-19.
За минувшие сутки в Украине умерли 298 больных (всего с начала пандемии 68 027), выздоровели 5 885 украинцев (всего 2 442 098).
Напомним, на утро воскресенья, 31 октября 2021 года, в Одесской области был отмечен 1521 новый случай коронавирусной болезни, умерли 35 человек.
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