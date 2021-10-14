Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 14 октября: новых случаев не намного меньше

Коронавирус в Одесской области 14 октября: новых случаев не намного меньше

По состоянию на утро четверга, 14 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 191 новый случай коронавируса. Это на 334 случая меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

COVID-19 в Одесской области

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Согласно приведенным данным, на сегодняшний день общее число зараженных COVID-19 в Одесской области выросло до 166 775.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 34 жителя региона (всего с начала пандемии 3 526), выздоровели 900 больных (всего COVID-19 успешно одолели 144 676 человек).

COVID-19 в Украине

В Украине на утро 14 октября зарегистрировали 18 881 новых случаев COVID-19 против 16 309 днем ранее. Таким образом, на сегодня в стране уже 2 597 275 зараженных.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 412 украинцев (всего с начала пандемии коронавирус забрал в Украине 59 935 жизней), выздоровели 7 630 человек (всего таковых 2 311 991 человек).

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро среды, 13 октября, в Одесской области зарегистрировали 1 525 новых случаев COVID-19.

Также мы рассказывали, где в Одессе сделать прививку от коронавируса 16-17 октября.

Ранее стало известно, что из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом с понедельника, 18 октября, по пятницу 24 октября школы Одессы будут работать в дистанционном режиме. А уже 25 октября дети уйдут на осенние каникулы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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