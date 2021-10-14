Лучшей защитой от COVID-19 и его тяжелых форм является вакцинация. Список адресов, где можно вакцинироваться от коронавируса в Одессе.
Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе в ближайшие выходные будут работать два дня – в субботу, 16 октября, и воскресенье, 17 октября, с 9:00 до 18:00 по адресам:
• пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
• ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»;
• ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
• пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
• ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
• Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
• ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
• ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
• пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
• Международный аэропорт «Одесса».
Центр массовой вакцинации в ТЦ «Мегадом» работать не будет.
Вакцинация проводится бесплатно. При себе нужно иметь:
• паспорт;
• ИНН;
• мобильный телефон;
• при ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.
Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины:
• Comirnaty/Pfizer;
• AstraZeneca;
• CoronaVac.
Все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.
Кроме того, в соответствии с распоряжением городского Департамента здравоохранения, во все выходные дни, связанные с празднованием Дня защитников и защитниц Украины, будет продолжена работа стационарных прививочных кабинетов в Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.
Во избежание очередей рекомендовано предварительно записаться на время, позвонив своему семейному врачу или в регистратуру учреждения.
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