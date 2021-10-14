Лучшей защитой от COVID-19 и его тяжелых форм является вакцинация. Список адресов, где можно вакцинироваться от коронавируса в Одессе.

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе в ближайшие выходные будут работать два дня – в субботу, 16 октября, и воскресенье, 17 октября, с 9:00 до 18:00 по адресам:

• пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

• ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»;

• ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

• пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

• ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

• Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

• ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

• ул. Левитана, 62, КДЦ №20;

• пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

• Международный аэропорт «Одесса».

Центр массовой вакцинации в ТЦ «Мегадом» работать не будет.

Вакцинация проводится бесплатно. При себе нужно иметь:

• паспорт;

• ИНН;

• мобильный телефон;

• при ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины:

• Comirnaty/Pfizer;

• AstraZeneca;

• CoronaVac.

Все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Кроме того, в соответствии с распоряжением городского Департамента здравоохранения, во все выходные дни, связанные с празднованием Дня защитников и защитниц Украины, будет продолжена работа стационарных прививочных кабинетов в Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Во избежание очередей рекомендовано предварительно записаться на время, позвонив своему семейному врачу или в регистратуру учреждения.

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