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Коронавирус в Одесской области 13 октября: больных все больше и больше

Коронавирус в Одесской области 13 октября: больных все больше и больше

По состоянию на утро среды, 13 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1525 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19) тогда как днем ранее их было 816.
Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

COVID-19 в Одесской области

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По данным Минздрава, на сегодня в Одесской области число «ковидных» больных выросло до 165 584. За сутки в регионе умерли 38 зараженных COVID-19 (всего с начала пандемии 3 492), выздоровели 579 больных (всего таковых 143 776 человек).

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 12 октября зафиксировано 16 309 новых случая COVID-19 против 11 996 днем ранее. Всего, по официальным данным, на сегодняшний день в стране 2 578 394 зараженных.

За сутки от коронавирусной болезни скончался 471 больной (всего с начала пандемии 59 523), выздоровели 6 462 человека (всего 2 304 361).

Напомним, на утро вторника, 12 октября 2021 года, в Одесской области выявили 816 новых случаев COVID-19.

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Фото: Маяк

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Редакция ПРОФИЛЬ

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