Коронавирус в Одесской области: на пороге красной зоны

Зоны карантина устанавливают автоматически на основании следующих показателей: загруженность коек с кислородом, количество тестирований ПЦР и на антиген, количество госпитализаций, коэффициент выявленных случаев.

Одесская область на пороге красной зоны?

По последним данным Минздрава, в Одесской области превышены три таких параметра: коэффициент выявленных случаев — 20,8% (при норме не более 20%), количество госпитализаций — 63,4% (норма не должна превышать 60%) и загруженность коек с кислородом — 66,2% (не должна быть выше 65%).

При этом еще в августе эти показатели соответственно составляли 3,1%, 14,8% и 12,3%.

И если в летний период максимальное количество заболевших ковидом на Одесчине составляло 2428 человек, то на 11 октября в Одесской области коронавирусом болеют 16734 пациента.

Примерно такое же количество больных отмечалось во время мартовского локдауна, когда наш регион очутился в красной зоне. А вскоре число инфицированных перевалило за 22000. И инфекционисты не исключают, что уже в октябре ситуация может повториться.

«Дельта» атакует

Резкую вспышку заболеваемости медики связывают с атакой штамма «Дельта». На сегодняшний день 95% всех выявленных случаев заражений приходится именно на эту разновидность коронавируса. Этот штамм более заразен, и в большинстве случаев пациенты, инфицированные «Дельтой», чаще госпитализируются и страдают от развития осложнений.

По словам медиков, инфицированный человек может иметь симптомы коронавируса семь-восемь дней, а затем сатурация кислорода резко падает — с 92% до 70%. Чтобы спасти таких пациентов, их необходимо подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее мы рассказывали о том, что больные коронавирусом заполняют больницы Одесской области феноменально быстро.

Уже есть очередь в реанимацию

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, к 11 октября в городе осталось всего 72 койко-места в опорных больницах. Несмотря на то, что открылись два новых ковидных отделения: на 80 мест в Еврейской больнице и на 90 — в новом корпусе городской больницы №5. Практически сразу они оказались заполненными. Ежедневно в Одессе и области с диагнозом коронави­рус госпитализируют порядка сотни человек.

395222

человека

на сегодняшний день вакцинировались в Одесской области, 297525 из них — привиты полностью (двумя дозами).

Реанимационных мест остались единицы. Как только они освобождаются, их тут же занимают ожидающие пациенты. Появилось даже понятие «очередь в реанимацию». К тому же не хватает врачей-реаниматологов. Поэтому сложных пациентов приходится отправлять в больницы Беляевки, Черноморска, Раздельной.

В области положение не лучше. В Раздельнянской районной больнице открыли отделение на 70 койко-мест. А на утро 10 октября 42 койки уже были заняты. Четверо больных подключены к аппарату ИВЛ. По словам врача-анестезиолога Ивана Черненко, ежедневно здесь приходится госпитализировать 10-15 пациентов. Столько же было на пиках прошлых коронавирусных волн. Так что до конца недели отделение заполнится полностью. При этом среди госпитализированных в Раздельной нет ни одного вакцинированного.

Спешите, если вам больше 65 лет

О том, что отношение к эпидемии у многих одесситов до сих пор довольно легкомысленное, с сожалением констатирует ставшая для многих настоящей экстренной «неотложкой» волонтер Катерина Ножевникова. Люди ходят без масок, не соблюдают дистанцию, бурно отмечают праздники. А вакцинироваться при этом не спешат.

— Хотите тратить деньги десятками тысяч гривен, рыдать под реанимациями, искать место для родного — пожалуйста. Но я по-прежнему напоминаю, что в самой опасной группе риска и с самым низким уровнем вакцинации — люди старше 65 лет! И еще есть время их провакцинировать, — призывает Катерина. — Особенно тех, кого «пронесло» в первые волны. Еще пару дней, и стационары заполнятся под завязку. И ответственность уже не спихнуть на власть.

Сделать прививку от ковидаодесситы могут ежедневно в Центрах первичной медико-санитарной помощи. А по выходным — в Центрах массовой вакцинации в общественных местах.

Ранее мы рассказывали о том, как ухаживать за больным коронавирусом в домашних условиях.