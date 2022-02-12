Коронавирус в Одесской области 12 февраля: новых случаев меньше, но не намного

По состоянию на утро субботы, 12 февраля 2022 года, в Украине и в частности в Одесской области число заразившихся коронавирусом хоть и снизилось, но остается достаточно высоким.

Коронавирус в Одесской области 12 февраля

По данным Минздрава Украины, за сутки, 11 февраля, в Одесской области зарегистрировали 3670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией против 4096 днем ранее. Таким образом, число зараженных в регионе перевалило за 300 тысяч и на сегодняшний день составляет 301 782.

За сутки отмечено 4 случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в Одесской области скончались 5794 больных.

Стоит отметить, что случаев выздоровления от коронавирусной болезни за прошедшие сутки намного больше по сравнению с предыдущим днем – 342 (тогда как накануне отмечалось лишь 95). При этом 61 041 жителей области на сегодня входят в число активных больных.

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Коронавирус в Украине 12 февраля

По данным МОЗ, за сутки, 11 февраля 2022 года, в Украине официально зафиксировали 38 212 новых случаев коронавируса, что меньше, чем днем ранее (41 229), однако данная цифра все же очень высокая. Общее число зараженных в Украине на сегодня – 4 501 182.

Отметим, что количество смертей от последствий COVID-19 за сутки выросло – 265 против 236 сутками ранее. Всего с начала пандемии в стране умерли 102 668 больных.

Выздоровели 19 943 человека (днем ранее – 20 850). Продолжают болеть 627 745 человек.

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Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, где и как будут работать центры вакцинации от COVID-19 в Одессе 12 и 13 февраля.

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