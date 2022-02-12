Как будут работать центры вакцинации от covid-19 в Одессе 12 и 13 февраля

Заболеваемость COVID-19 в Одессе и области продолжает оставаться высокой. За последние сутки COVID-19 заболели 4096 человек.

Лучшей защитой от заболевания COVID-19 и тяжелого течения болезни является вакцинация. В Одессе в достаточном количестве доступны одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от COVID-19 – Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Где в Одессе сделать прививку от коронавируса

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе будут работать в субботу, 12 февраля, и воскресенье, 13 февраля, с 9:00 до 18:00 по адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 93-а, ТЦ «Семья»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);

Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

По этому же графику центры массовой вакцинации продолжат работать с понедельника, кроме пункта в парке Горького, он работает только по выходным дням.

Как получить «зеленый» ковид-сертификат

Для прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 и получения «зеленого» сертификата в приложении «Дія» необходимы две прививки. Рекомендованные сроки ревакцинации составляют: для вакцины AstraZeneca – 4-12 недель, CoronaVac – 14-28 дней, Comirnaty/Pfizer – 21-28 дней, Moderna – 28 дней. Как только прошел минимальный срок – можно делать вторую прививку, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить максимальную защиту от COVID-19.

Во всех центрах массовой вакцинации, кроме первой и второй прививки от COVID-19, также можно пройти бустерную вакцинацию. Бустерная доза значительно усиливает иммунный ответ и эффективность против актуальных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, в том числе штамма Омикрон.

Оптимальный срок бустерной дозы – от 6 до 9 месяцев после завершения первичного курса вакцинации вне зависимости от того, какой вакциной привит человек. От указанной в ковид-сертификате даты второй прививки необходимо отсчитать 180 дней – это тот срок, когда можно делать бустер.

После бустерной вакцинации можно получить новый ковид-сертификат, действующий 270 дней. Сгенерировать его можно на портале или в мобильном приложении «Дія». Данным сертификатом можно пользоваться как внутри страны во время карантинных ограничений, так и при выезде за рубеж.

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