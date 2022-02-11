Коронавирус в Одесской области 11 февраля: статистика неутешительна

По состоянию на утро пятницы, 11 февраля 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 остается стабильно высоким.

Коронавирус в Одесской области 11 февраля

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 10 февраля, в Одесской области выявили 4096 новых случая коронавируса (днем ранее их было 3918). Всего на сегодняшний день в регионе официально насчитывается уже 298 112 зараженных.

За сутки от последствий COVID-19 умерли 6 больных против 4 днем ранее. Всего с начала пандемии в Одесской области от коронавирусной болезни скончались 5790 человек.

При этом выздоровели всего лишь 95 больных (сутками ранее – 311), продолжают болеть 57 717 человек.

Коронавирус в Украине 11 февраля

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 10 февраля 2022 года, в Украине официально выявили 41 229 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 41 694 днем ранее. Всего в стране на сегодняшний день 4 462 970 зараженных.

За сутки от COVID-19 умерли 236 украинцев (днем ранее – 280, всего с начала пандемии – 102 403).

Выздоровели 20 850 больных за сутки (всего 3 750 826). Продолжают болеть 609 741 человек.

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