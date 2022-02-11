Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 11 февраля: статистика неутешительна

Коронавирус в Одесской области 11 февраля: статистика неутешительна

По состоянию на утро пятницы, 11 февраля 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 остается стабильно высоким.

Коронавирус в Одесской области 11 февраля

Рецепты

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 10 февраля, в Одесской области выявили 4096 новых случая коронавируса (днем ранее их было 3918). Всего на сегодняшний день в регионе официально насчитывается уже 298 112 зараженных.

За сутки от последствий COVID-19 умерли 6 больных против 4 днем ранее. Всего с начала пандемии в Одесской области от коронавирусной болезни скончались 5790 человек.

При этом выздоровели всего лишь 95 больных (сутками ранее – 311), продолжают болеть 57 717 человек.

Читайте также: Коронавирус 10 февраля в Одесской области: волна Омикрона накрывает все больше

Коронавирус в Украине 11 февраля

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 10 февраля 2022 года, в Украине официально выявили 41 229 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 41 694 днем ранее. Всего в стране на сегодняшний день 4 462 970 зараженных.

Статья до теме: Ковидные пальцы: как понять, что у вас Омикрон, если нет привычных симптомов?

За сутки от COVID-19 умерли 236 украинцев (днем ранее – 280, всего с начала пандемии – 102 403).

Выздоровели 20 850 больных за сутки (всего 3 750 826). Продолжают болеть 609 741 человек.

Вас также может заинтересовать: Ковид-тест: сколько стоит проверка на коронавирус?

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить