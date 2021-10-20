Кому положен бесплатный ПЦР-тест и кто даст направление?

Бесплатному тестированию на ковид в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию.
Утвержденные Минздравом стандарты предусматривают другие случаи проведения бесплатного ПЦР-теста.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, ПЦР-тестирование врач обязательно должен назначать:
- лицам с подозрением на ковид;
- лицам с признаками других ОРВИ;
- лицам с признаками вирусной пневмонии;
- пациентам с внегоспитальной пневмонией;
- контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают ковид.
Первым трем категориям ПЦР-тест назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.
Если врач по каким-либо причинам отказывается дать такое направление (или же в случае отсутствия семейного врача), нужно обращаться на горячую линию Минздрава: 0-800-60-20-19.
Ранее мы рассказывали о том, что из Одессы можно будет выехать только при наличии отрицательного ПЦР-теста.