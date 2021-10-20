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Кому положен бесплатный ПЦР-тест и кто даст направление?

Кому положен бесплатный ПЦР-тест и кто даст направление?

Бесплатному тестированию на ковид в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

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Утвержденные Минздравом стандарты предусматривают другие случаи проведения бесплатного ПЦР-теста.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, ПЦР-­тестирование врач обязательно должен назначать:

  • лицам с подозрением на ковид;
  • лицам с признаками других ОРВИ;
  • лицам с признаками вирусной пневмонии;
  • пациентам с вне­госпитальной пневмонией;
  • контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают ковид.

Первым трем категориям ПЦР-тест назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.

Если врач по каким-либо причинам отказывается дать такое направление (или же в случае отсутствия семейного врача), нужно обращаться на горячую линию Минздрава: 0-800-60-20-19.

Ранее мы рассказывали о том, что из Одессы можно будет выехать только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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