По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 тогда как днем ранее их было 1 367.

Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одесской области

По данным Минздрава, на сегодняшний день в регионе177 648 зараженных COVID-19.

За сутки умерли 45 жителей области (сутками ранее – 27, всего с начала пандемии 3 746), выздоровели 202 больных против 88 днем ранее (всего таковых 146 537).

Коронавирус в Украине

В целом в Украине за прошедшие сутки подтверждено 23 785 новых случаев COVID-19 против 22 415 днем ранее, что является новым антирекордом.

Общее число зараженных в стране выросло до 2 725 385.

За сутки от COVID-19 скончались 614 украинцев (сутками ранее – 546, всего с начала пандемии 63 003), выздоровели 8 530 человек против 8 036 днем ранее (всего с начала пандемии коронавирус успешно одолели 2 361 365 человек).

Как сообщалось ранее, на утро четверга, 21 октября, в Одесской области официально зарегистрировали 1 528 новых случаев COVID-19. Умерли 27 больных.

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