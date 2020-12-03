Коронавирус: медики спрогнозировали пик заболеваемости в Одесской области

Пик заболеваемости коронавирусом в Одесском регионе возможен к концу февраля – в начале марта следующего года.

Об этом 3 декабря на пресс-конференции в Одессе заявил временный и. о. главы НСЗУ Андрей Виленский

Прогноз строился с учетом таких показателей: количество коек для больных COVID-19, сколько из них с подведенным кислородом, количество бригад медиков и аппаратов ИВЛ.

“По этим параметрам нужно работать, чтобы встретить пик пандемии, который мы прогнозируем на конец февраля начало марта, если не введут жесткие карантинные ограничения”, – отметил Виленский.

Напомним, что в Одесской области зафиксировали рекорд по выздоровлению от коронавируса.