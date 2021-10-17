Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 17 октября: в Одесской области 1396 заболевших и 26 умерших

Коронавирус 17 октября: в Одесской области 1396 заболевших и 26 умерших

По состоянию на утро воскресения, 17 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 26 человек умерли. Сутками заболевших было 1321.

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Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одессе и области

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Одесской области число зараженных COVID-19 выросло до 170 245.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 26 жителей области (всего с начала пандемии 3 582), выздоровели 302 человека (всего таковых 145 358 человек).

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 17 октября официально подтверждено 11 288 новых случая COVID-19 против 12 983 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 635 170.

За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 219 украинцев (всего с начала пандемии 60 633), выздоровели 3 541 больных (всего 2 325 997 человек).

Где в Одессе сделать привику от ковид

Лучший способ профилакти и снижения тяжести заболевания в случае заражения коронавирусом — это вакциниция.

Сделать сегодня прививку от ковид (COVID-19) в Одессе можно по следующим адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
  • Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
  • ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • Международный аэропорт «Одесса».
  • Время работы пунктов вакцинации: с 9.00 до 18:00.

Напомним, на утро субботы, 16 октября, в Одесской области выявили 1 321 новый случай COVID-19, скончались от болезни 14 жителей региона.

Также напомним, что с понедельника, 18 октября, в Одесской области начнут действовать ограничения «красной» зоны карантина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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