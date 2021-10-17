По состоянию на утро воскресения, 17 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 26 человек умерли. Сутками заболевших было 1321.
Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.
Коронавирус в Одессе и области
По данным Минздрава, на сегодняшний день в Одесской области число зараженных COVID-19 выросло до 170 245.
За сутки от коронавирусной болезни умерли 26 жителей области (всего с начала пандемии 3 582), выздоровели 302 человека (всего таковых 145 358 человек).
Коронавирус в Украине
В Украине на утро 17 октября официально подтверждено 11 288 новых случая COVID-19 против 12 983 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 635 170.
За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 219 украинцев (всего с начала пандемии 60 633), выздоровели 3 541 больных (всего 2 325 997 человек).
Где в Одессе сделать привику от ковид
Лучший способ профилакти и снижения тяжести заболевания в случае заражения коронавирусом — это вакциниция.
Сделать сегодня прививку от ковид (COVID-19) в Одессе можно по следующим адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
- Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
- ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
- ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса».
- Время работы пунктов вакцинации: с 9.00 до 18:00.
Напомним, на утро субботы, 16 октября, в Одесской области выявили 1 321 новый случай COVID-19, скончались от болезни 14 жителей региона.
Также напомним, что с понедельника, 18 октября, в Одесской области начнут действовать ограничения «красной» зоны карантина.
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- С 18 октября одесские школы переходят на дистанционное обучение;
- Выехать из Одессы в другой регион можно будет только с ПЦР-тестом.