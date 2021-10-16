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Коронавирус в Одесской области 16 октября: более 1300 случаев за сутки плюс 14 смертей

Коронавирус в Одесской области 16 октября: более 1300 случаев за сутки плюс 14 смертей

По состоянию на утро субботы, 16 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) притом, что сутками ранее их было 753.

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Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одесской области

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Одесской области число зараженных COVID-19 выросло до 168 849.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 14 жителей области (всего с начала пандемии 3 556), выздоровели всего 132 больных (всего таковых 145 056 человек).

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 16 октября официально подтверждено 12 983 новых случая COVID-19 против 13 624 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 623 882.

За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 277 украинцев (всего с начала пандемии 60 414), выздоровели 5 874 больных (всего 2 322 456 человек).

Напомним, на утро пятницы, 15 октября, в Одесской области выявили 753 новых случая COVID-19, скончались 16 жителей региона.

Также напомним, что с понедельника, 18 октября, в Одесской области начнут действовать ограничения «красной» зоны карантина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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