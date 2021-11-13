Коронавирус 13 ноября: за сутки на Одесчине стало больше больных, а в Украине – меньше

По состоянию на утро субботы, 13 ноября 2021 года, зараженных коронавирусом в Одесской области стало больше. А в целом по Украине новых случаев заражения COVID-19 меньше, но не намного. Немного меньше смертных случаев.

Коронавирус в Одесской области 13 ноября

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально зарегистрировано 2 066 новых случаев COVID-19 против 1 816 днем ранее. Таким образом, на сегодняшний день в регионе 215 272 зараженных.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 26 (сутками ранее – 50). Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 4 596 жителей Одесчины.

На утро субботы коронавирус одолели 3 616 человек (1 106 сутками ранее). Всего в Одесской области выздоровели 161 041 человек.

Продолжают болеть 49 635 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 13 ноября

За прошедшие сутки, 12 ноября 2021 года, в Украине зарегистрировано 23 572 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом тогда как днем ранее их было 24 058.

По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 3 203 149 человек.

За сутки скончались 695 больных (сутками ранее – 750, всего с начала пандемии – 76 302).

На утро 13 ноября, выздоровели 25 415 человек (всего 2 620 094).

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро пятницы 12 ноября 2021 в Одесской области официально выявили 1 816 новых случаев COVID-19. Умерли 50 больных.

Напомним, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация.

Адреса центров массовой вакцинации в Одессе на выходные 13 и 14 ноября можно узнать ЗДЕСЬ.

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