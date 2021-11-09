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За отказ от вакцинации могут отстранить от работы: что нужно знать?

отказ вакцинация

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8 ноября 2021 года вступили в силу новые правила для чиновников и работников образовательной сферы. Теперь, чтобы выйти на работу необходимо обязательно вакцинироваться от COVID-19 – иначе отстранят.
«Одесская жизнь» разбиралась, что это значит и кого коснутся изменения.

1 Что значит отстранение от работы?
2 Кого отстранят от работы за отказ вакцинироваться?
3 Это вообще законно? В других странах есть нечто подобное?
4 Если работник недавно переболел коронавирусом, ему тоже надо вакцинироваться?
5 А можно будет перейти на удаленную работу вместо отстранения?
6 Если работник напишет заявление, что намерен вакцинироваться, его отстранят?
Кого отстранят от работы за отказ вакцинироваться?

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Что значит отстранение от работы?

В трудовом законодательстве нет четкого определения, что же это такое на самом деле. Указаны только причины, по которым работодатель может отстранить работника. Среди них – появление в нетрезвом виде, отказ проходить инструктаж или медосмотр. Теперь добавили отказ вакцинироваться от COVID-19.

Отстранение не означает увольнение. Действие трудового договора не прекращается и за работником остается его рабочее место.

Согласно постановлению Кабмина, на время отстранения зарплату будут начислять с учетом выполненной работы. По факту это означает, что денег платить не будут, ведь сотрудник, которого отстранили, не выполняет свою работу.

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Кого отстранят от работы за отказ вакцинироваться?

Во время карантина привиться от COVID-19 обязаны работники:

  • Центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов
  • Местных государственных администраций и их структурных подразделений
  • Всех учебных заведений

Если у человека есть противопоказания для вакцинации от COVID-19, то необходимо принести медицинское заключение. В этом случае от работы не отстранят.

Работодатель обязан сообщить работнику об отстранении. Это делается не устно, а на основании приказа или распоряжения руководителя. Срок отстранения устанавливают до тех пор, пока работник не сделает прививку.

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Это вообще законно? В других странах есть нечто подобное?

В Украине есть закон о защите населения от инфекционных болезней. Там сказано, что работники отдельных профессий должны сделать профилактические прививки. Список прививок и профессий утверждают в правительстве.

Если работник отказывается или уклоняется от вакцинации, то его отстраняют от работы.

В других странах ситуация примерно такая же. В Канаде вакцинация обязательна для чиновников, полицейских и работников транспорта. За отказ прививаться будут отправлять в административный отпуск без сохранения зарплаты.

В США «статус вакцинации» должны раскрыть все федеральные работники и подрядчики. В противном случае придется носить на работе маски и еженедельно сдавать тест. Причем штрафы за нарушение там довольно высокие: до 14 тысяч долларов.

В Греции прививка от COVID-19 обязательна для медиков, а в Италии людей на работу пускают только с «паспортом вакцинации» или негативным тестом – это касается всех профессий.

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Если работник недавно переболел коронавирусом, ему тоже надо вакцинироваться?

Можно не вакцинироваться, но только временно. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что недавно переболевшие люди смогут получить справку у врача по форме 028-1/О. Это позволит отстрочить вакцинацию на срок до трех месяцев.

В приложении «Дія» с 8 ноября обещали запустить сертификат о выздоровлении от коронавируса: так называемый «сертификат переболевшего». Он будет действовать 90 дней. Но сгенерировать сертификат смогут только те люди, кто выздоровел уже после 8 ноября.

Что касается вакцинации после выздоровления от коронавируса, то есть интересный момент. Исследователи в разных странах обнаружили, что если прививку получает человек, ранее переболевший COVID-19, то уровень его антител может достигнуть огромных значений. Такое явление называют гибридным иммунитетом. Более подробно читайте в нашем материале: Вакцина или естественный иммунитет – что лучше защищает от COVID-19?

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А можно будет перейти на удаленную работу вместо отстранения?

Исполняющий обязанности главы Гоструда Игорь Дегнера, сказал на пресс-конференции, что исключений для таких случаев нет. Дистанционная работа, надомная или с гибким графиком – это всего лишь режимы работы. Но по его словам, в законе о защите населения от инфекционных болезней предусмотрено отстранение от работы в целом. То есть, отстранение – это именно отстранение, а не смена режима работы.

Что интересно, в законе говорится о работниках, деятельность которых может привести к заражению или распространению инфекционных болезней. Каким образом человек, работающий из дома, сможет распространять заболевание не совсем понятно.

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Если работник напишет заявление, что намерен вакцинироваться, его отстранят?

В интернете есть несколько роликов, в которых юристы советуют написать на имя руководителя заявление о своем намерении вакцинироваться. Якобы это защитит работника, и его не имеют права отстранять. Ведь он не уклоняется и не отказывается от вакцинации, а просто сделает это чуть позже.

В постановлении Кабмина сказано, что контролировать вакцинацию обязаны руководители учреждений. Однако, если работник останется на своем рабочем месте, а потом окажется, что он заразил кого-нибудь коронавирусом или заразился сам, то у руководителя могут быть неприятности. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за нарушение правил предотвращения эпидемий и инфекционных заболеваний – это лишение свободы на срок до трех лет. Совсем не факт, что работодатель оставит работать человека, который не вакцинировался, а просто написал заявление о намерении.

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Что будет, если невакцинированный человек продолжит работать?

В таком случае руководителя ждет штраф от 34 до 170 тысяч гривен. Протокол об административном правонарушении могут составить не только полицейские, но и сотрудники санитарно- эпидемиологической службы, а также другие уполномоченные лица.

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