За отказ от вакцинации могут отстранить от работы: что нужно знать?
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8 ноября 2021 года вступили в силу новые правила для чиновников и работников образовательной сферы. Теперь, чтобы выйти на работу необходимо обязательно вакцинироваться от COVID-19 – иначе отстранят.
«Одесская жизнь» разбиралась, что это значит и кого коснутся изменения.
1 Что значит отстранение от работы?
2 Кого отстранят от работы за отказ вакцинироваться?
3 Это вообще законно? В других странах есть нечто подобное?
4 Если работник недавно переболел коронавирусом, ему тоже надо вакцинироваться?
5 А можно будет перейти на удаленную работу вместо отстранения?
6 Если работник напишет заявление, что намерен вакцинироваться, его отстранят?
7 Кого отстранят от работы за отказ вакцинироваться?
Что значит отстранение от работы?
В трудовом законодательстве нет четкого определения, что же это такое на самом деле. Указаны только причины, по которым работодатель может отстранить работника. Среди них – появление в нетрезвом виде, отказ проходить инструктаж или медосмотр. Теперь добавили отказ вакцинироваться от COVID-19.
Отстранение не означает увольнение. Действие трудового договора не прекращается и за работником остается его рабочее место.
Согласно постановлению Кабмина, на время отстранения зарплату будут начислять с учетом выполненной работы. По факту это означает, что денег платить не будут, ведь сотрудник, которого отстранили, не выполняет свою работу.
Кого отстранят от работы за отказ вакцинироваться?
Во время карантина привиться от COVID-19 обязаны работники:
- Центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов
- Местных государственных администраций и их структурных подразделений
- Всех учебных заведений
Если у человека есть противопоказания для вакцинации от COVID-19, то необходимо принести медицинское заключение. В этом случае от работы не отстранят.
Работодатель обязан сообщить работнику об отстранении. Это делается не устно, а на основании приказа или распоряжения руководителя. Срок отстранения устанавливают до тех пор, пока работник не сделает прививку.
Это вообще законно? В других странах есть нечто подобное?
В Украине есть закон о защите населения от инфекционных болезней. Там сказано, что работники отдельных профессий должны сделать профилактические прививки. Список прививок и профессий утверждают в правительстве.
Если работник отказывается или уклоняется от вакцинации, то его отстраняют от работы.
В других странах ситуация примерно такая же. В Канаде вакцинация обязательна для чиновников, полицейских и работников транспорта. За отказ прививаться будут отправлять в административный отпуск без сохранения зарплаты.
В США «статус вакцинации» должны раскрыть все федеральные работники и подрядчики. В противном случае придется носить на работе маски и еженедельно сдавать тест. Причем штрафы за нарушение там довольно высокие: до 14 тысяч долларов.
В Греции прививка от COVID-19 обязательна для медиков, а в Италии людей на работу пускают только с «паспортом вакцинации» или негативным тестом – это касается всех профессий.
Если работник недавно переболел коронавирусом, ему тоже надо вакцинироваться?
Можно не вакцинироваться, но только временно. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что недавно переболевшие люди смогут получить справку у врача по форме 028-1/О. Это позволит отстрочить вакцинацию на срок до трех месяцев.
В приложении «Дія» с 8 ноября обещали запустить сертификат о выздоровлении от коронавируса: так называемый «сертификат переболевшего». Он будет действовать 90 дней. Но сгенерировать сертификат смогут только те люди, кто выздоровел уже после 8 ноября.
Что касается вакцинации после выздоровления от коронавируса, то есть интересный момент. Исследователи в разных странах обнаружили, что если прививку получает человек, ранее переболевший COVID-19, то уровень его антител может достигнуть огромных значений. Такое явление называют гибридным иммунитетом. Более подробно читайте в нашем материале: Вакцина или естественный иммунитет – что лучше защищает от COVID-19?
А можно будет перейти на удаленную работу вместо отстранения?
Исполняющий обязанности главы Гоструда Игорь Дегнера, сказал на пресс-конференции, что исключений для таких случаев нет. Дистанционная работа, надомная или с гибким графиком – это всего лишь режимы работы. Но по его словам, в законе о защите населения от инфекционных болезней предусмотрено отстранение от работы в целом. То есть, отстранение – это именно отстранение, а не смена режима работы.
Что интересно, в законе говорится о работниках, деятельность которых может привести к заражению или распространению инфекционных болезней. Каким образом человек, работающий из дома, сможет распространять заболевание не совсем понятно.
Если работник напишет заявление, что намерен вакцинироваться, его отстранят?
В интернете есть несколько роликов, в которых юристы советуют написать на имя руководителя заявление о своем намерении вакцинироваться. Якобы это защитит работника, и его не имеют права отстранять. Ведь он не уклоняется и не отказывается от вакцинации, а просто сделает это чуть позже.
В постановлении Кабмина сказано, что контролировать вакцинацию обязаны руководители учреждений. Однако, если работник останется на своем рабочем месте, а потом окажется, что он заразил кого-нибудь коронавирусом или заразился сам, то у руководителя могут быть неприятности. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за нарушение правил предотвращения эпидемий и инфекционных заболеваний – это лишение свободы на срок до трех лет. Совсем не факт, что работодатель оставит работать человека, который не вакцинировался, а просто написал заявление о намерении.
Что будет, если невакцинированный человек продолжит работать?
В таком случае руководителя ждет штраф от 34 до 170 тысяч гривен. Протокол об административном правонарушении могут составить не только полицейские, но и сотрудники санитарно- эпидемиологической службы, а также другие уполномоченные лица.