За отказ от вакцинации могут отстранить от работы: что нужно знать?

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Что значит отстранение от работы?

В трудовом законодательстве нет четкого определения, что же это такое на самом деле. Указаны только причины, по которым работодатель может отстранить работника. Среди них – появление в нетрезвом виде, отказ проходить инструктаж или медосмотр. Теперь добавили отказ вакцинироваться от COVID-19.

Отстранение не означает увольнение. Действие трудового договора не прекращается и за работником остается его рабочее место.

Согласно постановлению Кабмина, на время отстранения зарплату будут начислять с учетом выполненной работы. По факту это означает, что денег платить не будут, ведь сотрудник, которого отстранили, не выполняет свою работу.