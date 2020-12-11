Коронавирус 11 декабря: в Одесской области за сутки скончались 28 человек

В Украине за прошедшие сутки, по данным на утро пятницы, 11 декабря, подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.
Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.
В Одесской области за сутки коронавирусом заболели 874 человека. Умерли 28 человек и никто не выздоровел. Всего в регионе коронавирусом болеют 38 189 человек.
Напомним, коронавирусом заразился известный артист, депутат Одесского горсовета Олег Филимонов. А в облгосадминистрации опровергли, что коронавирус подхватил губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.