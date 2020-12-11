Коронавирус 11 декабря: в Одесской области за сутки скончались 28 человек

Одесский депутат Олег Филимонов слег с коронавирусом Известный одесский шоумен, экс-кандидат в мэры Одессы, а ныне депутат городского совета от партии «Слуга народа» Олег Филимонов заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом он сообщил сегодня, 10 декабря, у себя в Facebook. ПОДРОБНЕЕ

Чем медицинский кислород отличается от технического? С приходом в нашу жизнь коронавирусной инфекции особо важное значение приобрел кислород. Именно без этого газа больные с тяжелой формой заболевания зачастую просто не могут обходиться и бороться с вирусом. ПОДРОБНЕЕ