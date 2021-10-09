Коронавирус 9 октября: в Одесской области минус 2 жизни за сутки

По состоянию на утро субботы, 9 октября 2021 года, в Одесской области выявили 1 310 новых случаев COVID-19 против 1 418 днем ранее. Об этом информирует пресс-служба Минздрава Украины.

Плюс 2 смерти

Согласно приведенным данным, на сегодня число зараженных коронавирусом в Одесской области выросло до 161 543. За сутки зарегистрировано два случая смерти от коронавирусной болезни, выздоровели 115 больных.

Всего с начала пандемии в Одесской области зарегистрировано 3 397 случаев смерти от COVID-19, выздоровели 142 861 жителей региона.

Что с COVID-19 в Украине?

В Украине на утро 9 октября официально подтверждено 15 908 новых случаев COVID-19 против 16 362 днем ранее. За сутки умерли 250 больных, выздоровели 5 364 человека.

Всего, по состоянию на сегодняшний день, с начала пандемии в стране заразились COVID-19 2 529 913 человек. Умерли 58 331 больной, выздоровели 2 287 846 человек.

Как сообщалось ранее, на утро пятницы, 8 октября, в Одесской области выявили 1 418 новых случаев COVID-19 против 1059 сутками ранее.

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