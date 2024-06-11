В полиции отреагировали на конфликт между сотрудниками одесского ТЦК и медиков скорой

Напомним, сегодня, 11 июня, бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК Киевского района Одессы, чтобы оказать помощь избитому мужчине. Но, как рассказали медики, сотрудники ТЦК, не только не дали им госпитализировать пострадавшего, но и попытались мобилизовать бригаду медиков и водителя скорой.

Местные Телеграм-каналы также сообщали о массовой драке, которая началась, когда к зданию ТЦК приехали в знак протеста несколько «скорых».

При этом в Одесском областном ТЦК заявили, что проводятся «неотложные меры по установлению детальных обстоятельств событий».

По предварительной информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня примерно в 13:00 в Киевском районе Одессы между работниками скорой медицинской помощи и районного ТЦК и СП.

«Полицейские установили и опросили свидетелей и очевидцев. Некоторых участников инцидента пригласили в отделение полиции, где с ними работают правоохранители», – сообщили в полиции.

Также сообщается, что по факту конфликта Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона начала уголовное производство по статье «хулиганство».

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