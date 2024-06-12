Фельдшер одесской скорой рассказал подробности конфликта с ТЦК (видео)

Ранее медики на условиях анонимности рассказали «Одесской жизни», что во вторник, 11 июня, бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК Киевского района Одессы, чтобы оказать помощь мужчине, которого избили и распылили ему в лицо газ из баллончика. Но сотрудники ТЦК, не только не позволили госпитализировать пострадавшего, но и задержали бригаду медиков и водителя скорой помощи.

«Вызов в ТЦК. По приезду мы обнаружили мужчину, который жаловался на головную боль и тошноту. По словам мужчины, его туда доставили сотрудники ТЦК для проверки документов. По приезду были обнаружены на нем телесные повреждения, ссадины головы и тошнота. Но сотрудники ТЦК настаивали, что в медицинской помощи он не нуждается. То есть не разрешали транспортировать пациента в лечебное учреждение», – сообщил медик.

По его словам, военные аргументировали отказ тем, что в ТЦК есть свой медик, который непосредственно осмотрел мужчину и решил, что госпитализация ему не нужна.

«Когда мы пытались вывезти пациента непосредственно с территории ТЦК, к нам было применено физическое насилие. Мне и водителю скорой помощи выкручивали руки… пытались одеть наручники и посадить на скамейку. После этого мы поняли, что градус напряжения растет. Мы немного успокоились, пациент даже уже начал отказываться от госпитализации», – говорит фельдшер скорой.

По словам Богдана Величко, что когда бригада скорой собралась уезжать, сотрудники ТЦК заявили, что оставляют медиков для проверки документов. Фельдшеру и водителю скорой заявили, что после установления их статуса им будет вручена «боевая» повестка «и уже никто никуда не денется с территории ТЦК».

«В течение 4 часов мы находились там как заложники. Все это время мы контактировали с нашими коллегами, руководством, после чего коллеги откликнулись на нашу просьбу и приехали на территорию ТЦК, включили громкоговорители, включили сирены и начали нас, так сказать, освобождать с территории ТЦК», – рассказал медик.

Величко отметил, что их отпустили уже после начала потасовки между военными и сотрудниками скорой. По его словам, полицию на место конфликта вызвали трижды.

«Первый раз полиция даже не составляла никакого акта, аргументируя это тем, что мы находимся на территории ТЦК, то есть это режимный объект, непосредственно у них там нет прав никаких по поводу того, чтобы нас освободить… Второй раз к нам приехала полиция, они уже зафиксировали это и находились с нами там до конца», – рассказал медик.

Напомним, в управлении Нацполиции в Одесской области прокомментировали инцидент в территориальном центре комплектования и социальной поддержки Киевского района Одессы. А военкомы представили свою версия происшествия.

Также сообщается, что по факту конфликта Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона начала уголовное производство по статье «хулиганство».