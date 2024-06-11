В Одессе ТЦК задержал медиков скорой помощи: что известно (ОБНОВЛЕНО)

По словам медиков, бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК, чтобы оказать помощь мужчине, которому стало плохо. На месте выяснилось, что мужчина избит и, к тому же, задут газом из баллончика.

При этом, по словам сотрудников скорой, ТЦКшники не разрешили госпитализировать пострадавшего. Более того, «под раздачу» попали и медики: всю бригаду и водителя скорой задержали.

После этого под здание ТЦК приехали скорые и устроили своеобразную акцию протеста.

Также стало известно, что в течение недели на половину медиков и водителей пришли повестки.

Позже появилась информация, что медиков отпустили.

«Одесская жизнь» выясняет подробности.

ОБНОВЛЕНО:

Появилась первая реакция на ситуацию со стороны Одесского областного ТЦК и СП. Там случившееся назвали «нарушением общественного порядка» на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП города Одесса.

«Сообщаем о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий», – сказано в сообщении ТЦК.

Фото иллюстративное