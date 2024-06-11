В Одессе ТЦК задержал медиков скорой помощи: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня днем, 11 июня 2024 года, в одесских телеграм-каналах начало распространяться видео, где под зданием ТЦК собрались несколько машин скорой помощи, которые сигналят и гудят. О том, что произошло рассказали «Одесской Жизни» медики на условиях анонимности.
По словам медиков, бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК, чтобы оказать помощь мужчине, которому стало плохо. На месте выяснилось, что мужчина избит и, к тому же, задут газом из баллончика.
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При этом, по словам сотрудников скорой, ТЦКшники не разрешили госпитализировать пострадавшего. Более того, «под раздачу» попали и медики: всю бригаду и водителя скорой задержали.
После этого под здание ТЦК приехали скорые и устроили своеобразную акцию протеста.
Также стало известно, что в течение недели на половину медиков и водителей пришли повестки.
Позже появилась информация, что медиков отпустили.
«Одесская жизнь» выясняет подробности.
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ОБНОВЛЕНО:
Появилась первая реакция на ситуацию со стороны Одесского областного ТЦК и СП. Там случившееся назвали «нарушением общественного порядка» на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП города Одесса.
«Сообщаем о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий», – сказано в сообщении ТЦК.
Фото иллюстративное