Драка ТЦК и скорой: военкомы представили свою версию

Драка ТЦК и скорой: военкомы представили свою версию

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали сегодняшний инцидент с дракой представителей ТЦК и работников скорой помощи.

Свою версию сегодняшних событий военкомы обнародовали у себя в Facebook.

Напомним, ранее медики на условиях анонимности рассказали «Одесской жизни», что сегодня, 11 июня, бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК Киевского района Одессы, чтобы оказать помощь мужчине, которого избили и распылили ему в лицо газ из баллончика. Но сотрудники ТЦК, не только не позволили госпитализировать пострадавшего, но и задержали бригаду медиков и водителя скорой помощи.

Позже ряд местных телеграм-каналов сообщили о массовой драке, которая началась, когда к зданию ТЦК приехали в знак протеста несколько «скорых».

Первоначально в областном ТЦК заявили, что проводят «неотложные меры по установлению детальных обстоятельств событий», а позже рассказали подробности.

Согласно представленной ТЦК версии, сегодня в ходе проверки учетных документов у граждан один мужчина якобы отказался их предоставить, в связи с чем представители полиции вместе с военнослужащими Киевского районного ТЦК и СП Одессы (РТЦК) задержали его и доставили в военкомат «для обновления учетных данных, как того требует закон».

«Через час после этого в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли по вызову ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации. Эти лица ссылались на диагноз, ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии. Однако, по запросу представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, подтверждающие их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались»,

– сказано в сообщении военнослужащих.

И поэтому, по версии ТЦК, у них возникло подозрение, что «прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии».

На место вызвали полицию.

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«Прибывшим правоохранителям также не были предоставлены документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В этой связи они были задержаны для предоставления объяснений. После этого задержанные позвонили на линию 103 и сообщили о якобы «силовом содержании представителей экстренной службы» должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса. Эта информация была быстро распространена сомнительными телеграммами-каналами»,

– заявили в Одесском ТЦК.

По словам сотрудников ведомства, на место происшествия кроме представителей бригад скорой помощи, также прибыли «неизвестные гражданские лица, спровоцировавшие драку», в которой пострадали как военнослужащий Киевского РТЦК, так и медики.

«Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Руководство Одесского ТЦК и СП сотрудничает со следствием и способствует дальнейшему освещению инцидента»,

– резюмируют в областном ТЦК.

А «Одесская жизнь», в свою очередь, продолжает следить за развитием событий.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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