Уже известно, когда состоится следующий бой одессита Ломаченко

Следующим соперником выходца из Одесской области Василия Ломаченко станет Ричард Комми. Поединок запланирован на 11 декабря этого года в Нью-Йорке

Об этом сообщили представители компании TopRank, организатора поединков с участием Василия Ломаченко.

Ломаченко достался сильный соперник

Украинец выйдет на ринг второй раз после того, как проиграл Теофилу Лопесу и получил травму. В июне одессит одолел японца Масайоши Накатани.

После этой победы все ждали реванша с Теофилом Лопесом, но тот не согласился на такой вариант. Поэтому уже в этом месяце действующий чемпион Лопес будет защищать свое звание в бою с Джорджем Камбососа.

Комми тоже сильный соперник:

ему 34 года;

он провел на профи-ринге 33 схватки;

из которых 30 выиграл и три проиграл.

Василий Ломаченко к бою с Комми относится серьёзно и не считает себя в нем фаворитом.

Всегда приятно драться в Нью-Йорке на арене MSG. Здесь произошло много приятных событий моей карьеры. Ричард Комми — бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать… Я ожидаю увидеть лучшую версию Комми и буду готов к бою 11 декабря.

— сказал украинский боксер.

Ричард Комми в сове время тоже был чемпионом в легком весе (версия IBF), и тоже, как Ломаченко, уступил пояс Теофилу Лопесу.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2019 году Василий Ломаченко был признан лучшим боксером в мире.

Но в 2020 он уступил все свои чемпионские пояса америкацу Теофилу Лопесу. В том поединке украинец получил травму плеча, ему делали операцию и он почти на год ушел из профессионального бокса.

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