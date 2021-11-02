Уже известно, когда состоится следующий бой одессита Ломаченко

Следующим соперником выходца из Одесской области Василия Ломаченко станет Ричард Комми. Поединок запланирован на 11 декабря этого года в Нью-Йорке
Об этом сообщили представители компании TopRank, организатора поединков с участием Василия Ломаченко.
Ломаченко достался сильный соперник
Украинец выйдет на ринг второй раз после того, как проиграл Теофилу Лопесу и получил травму. В июне одессит одолел японца Масайоши Накатани.
После этой победы все ждали реванша с Теофилом Лопесом, но тот не согласился на такой вариант. Поэтому уже в этом месяце действующий чемпион Лопес будет защищать свое звание в бою с Джорджем Камбососа.
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Комми тоже сильный соперник:
- ему 34 года;
- он провел на профи-ринге 33 схватки;
- из которых 30 выиграл и три проиграл.
Василий Ломаченко к бою с Комми относится серьёзно и не считает себя в нем фаворитом.
Всегда приятно драться в Нью-Йорке на арене MSG. Здесь произошло много приятных событий моей карьеры. Ричард Комми — бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать… Я ожидаю увидеть лучшую версию Комми и буду готов к бою 11 декабря.
— сказал украинский боксер.
Ричард Комми в сове время тоже был чемпионом в легком весе (версия IBF), и тоже, как Ломаченко, уступил пояс Теофилу Лопесу.
Ранее мы рассказывали о том, что в 2019 году Василий Ломаченко был признан лучшим боксером в мире.
Но в 2020 он уступил все свои чемпионские пояса америкацу Теофилу Лопесу. В том поединке украинец получил травму плеча, ему делали операцию и он почти на год ушел из профессионального бокса.
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