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Уже известно, когда состоится следующий бой одессита Ломаченко

Уже известно, когда состоится следующий бой одессита Ломаченко

Следующим соперником выходца из Одесской области Василия Ломаченко станет Ричард Комми. Поединок запланирован на 11 декабря этого года в Нью-Йорке

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Об этом сообщили представители компании TopRank, организатора поединков с участием Василия Ломаченко.

Ломаченко достался сильный соперник

Украинец выйдет на ринг второй раз после того, как проиграл Теофилу Лопесу и получил травму. В июне одессит одолел японца Масайоши Накатани.

После этой победы все ждали реванша с Теофилом Лопесом, но тот не согласился на такой вариант. Поэтому уже в этом месяце действующий чемпион Лопес будет защищать свое звание в бою с Джорджем Камбососа.

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Комми тоже сильный соперник:

  • ему 34 года;
  • он провел на профи-ринге 33 схватки;
  • из которых 30 выиграл и три проиграл.

Василий Ломаченко к бою  с Комми относится серьёзно и не считает себя в нем фаворитом.

Всегда приятно драться в Нью-Йорке на арене MSG. Здесь произошло много приятных событий моей карьеры. Ричард Комми — бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать… Я ожидаю увидеть лучшую версию Комми и буду готов к бою 11 декабря.

— сказал украинский боксер.

Ричард Комми в сове время тоже был чемпионом в легком весе (версия IBF), и тоже, как Ломаченко, уступил пояс Теофилу Лопесу.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2019 году Василий Ломаченко был признан лучшим боксером в мире.

Но в 2020 он уступил все свои чемпионские пояса америкацу Теофилу Лопесу. В том поединке украинец получил травму плеча, ему делали операцию и он почти на год ушел из профессионального бокса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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