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Ломаченко высказался о возможности реванша с Лопесом (видео)

Ломаченко высказался о возможности реванша с Лопесом (видео)

Украинский боксер, экс-чемпион мира, уроженец Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко заявил о желании провести бой-реванш с американцем Теофило Лопесом, который на данный момент является обладателем всех чемпионских поясов по боксу в легком весе. 

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Об этом Ломаченко сказал в интервью Loma Official TV.

“Я хотел бы реванш. Я вообще считаю, что этот реванш поставит точку в моей карьере. То ли это будет точка в моей карьере, если я проигрываю поединок. То ли это будет точка, если я забираю все пояса. Тогда будет достигнута цель, и я, соответственно, буду двигаться дальше”, – сказал Ломаченко.

“Я считаю, что должен быть реванш. А примет он его или нет – я думаю, он его не примет, потому что они боятся. А боятся они потому, что знают о том, что я боксировал с травмой. Теперь они знают, что в следующем поединке никто не будет ждать и тянуть”, – добавил украинец.

Ломаченко уверен уверен в своей победе в случае реванша, однако считает, что промоутеры Лопеса вряд ли согласятся на такой поединок.

“Они понимают, что ему (Лопесу – ред) со мной нельзя боксировать. Потому что он забрался на эту гору, ему повезло, и он захочет как можно дольше на ней пробыть, просидеть. А дать реванш мне, отбоксировать со мной – это просто прийти, положить это все и сказать: “Спасибо, было прикольно”. Вот так это называется”, – сказал украинский боксер.

Напомним, что в результате поединка с Лопесом в октябре 2020 года Ломаченко потерял все титулы.

А после проигрыша перенес еще и операцию на сердце.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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