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Новости Одессы и Одесской области

Фильм о Ломаченко награжден на Миланском фестивале спортивного кино

Фильм о Ломаченко награжден на Миланском фестивале спортивного кино

Фильм Сергея Долбинова об украинском тренере Анатолии Ломаченко, отце Василия Ломаченко, награжден почетным призом на Миланском фестивале FICTS спортивного кино.

Об этом сообщил на своей Instagram странице режиссер Сергей Долбилов.

Фильм Долбилова о жизни Анатолия Ломаченко – тренера Александра Усика и Василия Ломаченко – двух мировых украинских чемпионов по боксу в разных версиях. Так как между тренером и боксером родственная связь, то фильм решили назвать «Папаченко».

На Миланском фестивале FICTS спортивного кино этот фильм наградили похвальной грамотой «Выдающийся чемпионский/биографический фильм».

Пока что для просмотра фильм недоступен. Нет его ни в кинотеатрах, ни на телевидении. Но режиссер обещает, что вскоре начнутся показы на экранах телевизоров.

Фото: скриншот с Instagram «dolbinov», nashemisto.com.ua, infoport.live

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Артем Виноградов
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