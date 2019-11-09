Фильм о Ломаченко награжден на Миланском фестивале спортивного кино

Об этом сообщил на своей Instagram странице режиссер Сергей Долбилов.

Фильм Долбилова о жизни Анатолия Ломаченко – тренера Александра Усика и Василия Ломаченко – двух мировых украинских чемпионов по боксу в разных версиях. Так как между тренером и боксером родственная связь, то фильм решили назвать «Папаченко».

На Миланском фестивале FICTS спортивного кино этот фильм наградили похвальной грамотой «Выдающийся чемпионский/биографический фильм».

Пока что для просмотра фильм недоступен. Нет его ни в кинотеатрах, ни на телевидении. Но режиссер обещает, что вскоре начнутся показы на экранах телевизоров.

Фото: скриншот с Instagram «dolbinov», nashemisto.com.ua, infoport.live

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