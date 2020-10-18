Ломаченко потерял все титулы: кто стал чемпионом мира по боксу?

В Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем, уроженцем Одесской области Василием Ломаченко и боксером из США Теофимо Лопесом.

Ломаченко проиграл Лопесу по очкам. В итоге потерял все чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA. В свою очередь Лопес стал абсолютным чемпионом.

При этом Ломаченко получит за больше, чем его соперник – 3,5 млн долларов. А американцу достанется 1,5 млн долларов.

Василий Ломаченко родился в 1988 году в Белгород-Днестровском Одесской области.