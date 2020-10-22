Боксеру Ломаченко после проигрыша американцу сделали операцию

Известный украинский боксер, уроженец Одесской области Василий Ломаченко готовился и боксировал в объединительном поединке против американца Теофимо Лопеса с травмой плеча.

Такое сообщение опубликовано на официальной странице боксера в Facebook со ссылкой на менеджера Ломаченко Эгиса Климаса.

При этом, по словам Климаса, сам чемпион категорически отказался отменять бой, несмотря на мнение своего отца и тренера Анатолия Ломаченко.

Как сообщается, после боя 17 октября, в котором он проиграл Лопесу решением судей, Ломаченко сделал операцию в Лос-Анджелесе известный ортопед Нил Эльатраче, который уже оперировал и наблюдал боксера после вывиха плеча в 2018 году.

По словам Климаса, когда Ломаченко приехал в США для продолжения подготовки к бою, он признался, что на родине чувствовал острую боль в правом плече, между тем МРТ не показало серьезной травмы сустава. А за 6 недель до боя Ломаченко сделали укол.

Менеджер боксера добавил, что спустя пару недель боль обострилась во время спарринга, и Ломаченко сделали еще одну инъекцию, а его отец и тренер Анатолий Ломаченко заговорил об отказе от боя. Однако сам Василий заявил, что он не намерен отказываться, и совершенно четко дал понять своей команде, что если он откажется, то завершит карьеру.

И хотя новости о травме появились практически сразу после поражения 17 октября, заявлений об этом от команды украинца не было, так как, по словам Климаса, «они не хотели, чтобы это выглядело как оправдания».

После выздоровления Ломаченко хочет провести реванш с Лопесом и вернуть себе титулы в легком весе.

«Если это будет возможно, мы бы хотели провести матч-реванш. Если они настолько крутые, посмотрим, хотят ли они сделать это еще раз», – сказал Климас.

Напомним, 17 октября в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и боксером из США Теофимо Лопесом.

В итоге Ломаченко проиграл Лопесу по очкам и потерял все чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA. В свою очередь Лопес стал абсолютным чемпионом.

Василий Ломаченко родился в 1988 году в Белгород-Днестровском Одесской области.

Фото из Facebook Василия Ломаченко