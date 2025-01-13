Опитування проводила журналістка «Одеського життя» Надія Бондаренко на вулиці Артура Савельєва, яка раніше називалася Черняховського і була перейменована в рамках закону про декомунізацію.

Нагадаємо, нещодавно Олег Кіпер заявив, що підписати розпорядження про масове перейменування топонімів і демонтаж пам’ятників він був вимушений, тому що це були вимоги закону про декомунізацію і деколонізацію публічного простору в Україні. Але цього року ці норми втратили чинність, і зараз міська рада Одеси або ради інших громад можуть повернути старі назви, за умови їхньої відповідності до закону і виконання всіх необхідних юридичних процедур.

«І коли-небудь, можливо, хтось буде змінювати цю історію, хтось буде знову повертатися, потрібно, можливо, повернути когось. Я не маю нічого проти, якщо я десь помилився, перевірте сьогодні закон», – сказав очільник області.

Зазначимо, в неділю в центрі Одеси відбулася чергова акція протесту противників знесення пам’ятників – поруч з Одеською міськрадою зібралася група людей з вимогою відновити пам’ятник радянському акторові та співакові Володимиру Висоцькому, який було демонтовано кілька тижнів тому.

Пам’ятник зараз перебуває на території Одеської кіностудії і його планують встановити в іншому місці.