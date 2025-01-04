В Одессе начали процедуры сноса семи исторических памятников

Эту работу доверили местным специалистам – проекты будет разрабатывать Одесская государственная академия строительства и архитектуры. На это выделили почти 300 тысяч гривен из городского бюджета.

Первыми планируют демонтировать семь памятников:

памятник поэту Александру Пушкину на улице Итальянской, 13, возле музея Пушкина (стоимость работ 37 194 грн); памятник учёному Виктору Глушко (стоимость работ 39 200 грн); бюст маршалу Родиону Малиновскому на початку вулиці Преображенської (стоимость работ – 39 745 грн); памятник партизанке и разведчице Зое Космодемьянской (стоимость работ 37 299 грн); памятник лётчику Валерию Чкалову на Французському бульварі (стоимость работ 38 059 грн); стена чекистов (стоимость работ 49 386 грн); памятник комсомольцам Одессы (стоимость работ 48 568 грн).

Эксперты должны тщательно изучить состояние каждого памятника и разработать подробные рекомендации по безопасному демонтажу. На всю работу выделено время до конца июня 2025 года.

Это только первый этап масштабного проекта. Город также планирует демонтировать ещё шесть памятников, среди которых памятники Бабелю, Маринеско, Черняховскому и ещё один памятник Пушкину на Приморском бульваре. Контракты по этим объектам пока что находятся в стадии разработки.

Всего городские власти выделили 200 тысяч гривен на разработку документации для демонтажа 12 памятников советской и имперской эпохи. Удаление этих памятников из публичного пространства считается важным шагом в процессе декоммунизации и деколонизации исторического облика Одессы.