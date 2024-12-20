Російські хакери зламали держреєстри Мін’юсту: які сервіси не доступні

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанишина.

Вона наголосила, що кібератака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави і назвала її безпрецедентною.

Команда фахівців уже приступила до відновлення систем. За її словами, насамперед буде відновлено:

державний реєстр актів цивільного стану громадян;

єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

державний реєстр прав на нерухоме майно.

Орієнтовний час першочергового відновлення – до двох тижнів.

Про порушення в роботі також повідомив портал державних сервісів «Дія».

На сайті зазначено, що технічні роботи проводять «Національні інформаційні системи». Тож у застосунку тимчасово не працює низка функцій, як-от бронювання працівників, реєстрації ТОВ, шлюбу онлайн, реєстрації права власності на майно, «еВідновлення» та «еОселя», перереєстрації авто та багато інших.

Що відомо про атаку

19 грудня російське хакерське угруповання XakNet Team повідомило, що зламало Державне підприємство «Національні інформаційні системи», що дало їм змогу увійти в інфраструктуру самого Мін’юсту та завантажити весь обсяг даних із Держреєстрів.

«Було ухвалено рішення видалити всю наявну інформацію», – йдеться в повідомленні хакерів.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року по всій Україні стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар». Це спричинило неполадки в роботі банкоматів і терміналів. Причиною збою стала потужна кібератака російських спецслужб.