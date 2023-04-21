Россия шпионит и проводит кибератаки против Британии: первые полосы британских газет

Пророссийские хакеры стремятся уничтожить критически важные сервисы в Британии из-за поддержки этой страной Украины. Также разведывательные корабли россии шпионят по объектам связи и энергетики.

Великобритания, «The Metro» — «Кибер Блиц Путина по Великобритании»

Пророссийские хакеры стремятся уничтожить критически важные сервисы из-за нашей поддержки в Украине, говорит Доуден.

Великобритания сталкивается с неизбежной идеологически мотивированной атакой киберхакеров, лояльных российскому президенту Владимиру Путину, предупредил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

Оливер Доуден сообщил, что Национальный центр кибербезопасности выпустил официальное сообщение об угрозе для операторов критической инфраструктуры, таких как органы энергетики, здравоохранения и транспорта.

Объявление о такой угрозе — это не то, что мы делаем легкомысленно», — сказал он. Но мы считаем, что это необходимо, если мы хотим, чтобы эти компании понимали текущий риск, с которым они сталкиваются, и приняли меры для защиты себя и страны.

Господин Дауден сказал, что в NCSC появились несколько сторонников России, симпатизирующих вторжению Путина в Украину. Сравнив их с группой Вагнера – частной армией, которую Путин (справа) использует в Украине, – он сказал, что они сосредоточились на Великобритании и ее союзниках.

«The Daily Telegraph» — «Российские «разведывательные корабли» угрожают саботировать энергоснабжение Великобритании»

Нужно понимать об угрозе вторжения, говорят MPS после «призрачных» траулеров с вооруженной охраной, якобы следящих за ветровыми электростанциями и трубопроводами

Российские корабли-разведчики отмечают на картах ветровые электростанции и ключевые коммуникационные кабели у побережья Великобритании в рамках планов саботажа критической инфраструктуры.

Детали тайных миссий «корабля-призрака» были опубликованы, когда руководители Даунинг-стрит и GCHQ предупредили о всплеске россиян-хакеров, имеющих целью «разрушить или уничтожить» энергетические объекты. объекты, такие как электростанции.

Флот российских лодок, часто замаскированных под рыболовные траулеры или исследовательские суда, но с вооруженной охраной, был замечен европейскими спецслужбами, проводившими массовую разведку вблизи британских прибрежных энергетических и коммуникационных сетей. span>

Подпись под фото: Скандинавские вещатели идентифицировали «Адмирал Владимирский» выше, официально зарегистрированный как океанографическое исследовательское судно, как возможное шпионское судно; на кадрах виден мужчина, вооруженный военной винтовкой

«The Guardian Weekly» — «Акт веры»

Открыть секреты. Утечка последствий из Пентагона США

«The Scotsman» — «Русский «шпионский» корабль зашел в Морей-Ферт»

Согласно совместному отчету скандинавских телерадиокомпаний, российский «шпионский» корабль вошел в Морей-Ферт для сбора разведданных.



Отмечается, что деятельность «Адмирала Владимирского» была частью операции по картографированию подводной инфраструктуры.

Сообщается, что на видео видно мужчину на корабле в балаклаве и с автоматом

Редакторский перевод Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ