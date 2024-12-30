Кибератака на Минюст: ключевые реестры восстановлены, а ЗАГСы пока работают «по старинке»

Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Минюста.

Нотариусы снова могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков.

«Все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней», — говорится в сообщении.

Кроме того, введена усиленная защита от киберугроз. Продолжается работать над восстановлением других реестров.

В Минюсте рассказали, что пока ИТ-специалисты работают круглосуточно над восстановлением реестров, сотрудники ГРАГСов по всей стране вернулись к бумажным книгам регистрации, чтобы каждая влюбленная пара могла узаконить свои отношения.

Только за первую неделю после взлома реестров свои отношения узаконили почти 1400 пар.

Напомним, 19 декабря российские хакеры совершили масштабную кибератаку на госреестры Украины. В результате сбоя временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины.