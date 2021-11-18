Каратистка из Черноморска сразится в финале Чемпионата мира, а Терлюга покидает турнир

Чемпионат мира по каратэ (кумитэ) проходит сейчас в Дубае (ОАЭ). Анита Серегина из Одесской области пробилась в финал. А вот Анжелика Терлюга покинула турнир еще до начала схваток за медали.

Чемпионат мира по карете в этом году проходит столице Объединенных арабских эмиратов — Дубае.

К сожалению прославленная одесситка Анжелика Терлюга покинула турнир на раннем этапе. Проиграла она своей сопернице по олимпийскому финалу – Ивет Горановой из Болгагрии.

А вот выступающая в весовой категории до 61 кг Анита Серегина пробилась в финал Чемпионата Мира. Это уже огромное достижение, среди украинских каратистов такое происходит впервые.

Финальный поединок пройдет 20 ноября. Соперницей украинки станет олимпийская чемпионка сербка Йована Прекович.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что каратистка Анжелика Терлюга и еще три украинских спортсмена попали в рейтинг журнала «Форбс» топ-30 молодых украинцев, достигших успеха.

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