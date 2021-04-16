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Знаменитая каратистка из Одессы Анжелика Терлюга может вскоре выйти замуж (фото)

Знаменитая каратистка из Одессы Анжелика Терлюга может вскоре выйти замуж (фото)

Знаменитая каратистка, уроженка Одессы Анжелика Терлюга намекнула о том, что может скоро выйти замуж. 

Об этом она написала в своем instagram и разместила фотографию с кольцом.

“Навсегда. В космос ты, в космос я…”, – подписала фото спортсменка.

Анжелика Терлюга первой в истории украинского каратэ завоевала олимпийскую лицензию – на Олимпийские игры-2020. Она – номер 1 в мировом рейтинге.

Ранее о предстоящем замужестве объявила другая известная уроженка Одессы, теннисистка Элина Свитолина.

Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

 

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