Знаменитая каратистка из Одессы Анжелика Терлюга может вскоре выйти замуж (фото)

Знаменитая каратистка, уроженка Одессы Анжелика Терлюга намекнула о том, что может скоро выйти замуж.

Об этом она написала в своем instagram и разместила фотографию с кольцом.

“Навсегда. В космос ты, в космос я…”, – подписала фото спортсменка.

Анжелика Терлюга первой в истории украинского каратэ завоевала олимпийскую лицензию – на Олимпийские игры-2020. Она – номер 1 в мировом рейтинге.

Ранее о предстоящем замужестве объявила другая известная уроженка Одессы, теннисистка Элина Свитолина.

Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga