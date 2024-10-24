Якими будуть в Одесі пам’ятники загиблим воїнам – затверджено нові єдині ескізи

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 24 жовтня 2024 року, на засіданні виконкому Одеської міської ради.

Варто зазначити, що старі зразки надгробків, розроблені у 2023 році, ніхто не погоджував із сім’ями загиблих захисників, про що розповіли під час акції 15 серпня, на якій закликали відкрити в Одесі Алею героїв.

В даний час розроблено два варіанти надгробків – у формі хреста та у формі стели. Ескізи були опубліковані у додатку до рішення виконкому.

З тильного боку надгробки виглядатимуть так:

Як заявив сьогодні на засіданні виконкому заступник мера Павло Вугельман, нові макети надгробків мерія вже погодила із сім’ями загиблих військових.

Нагадаємо, рішення про встановлення уніфікованих надгробків на могилах загиблих Захисників України було прийнято на засіданні виконкому Одеської міськради у травні 2023 року. Тоді ж було ухвалено рішення про те, що витрати на поховання військових відшкодовуватимуться з міського бюджету.

Тоді ж стало відомо, що в Одесі (як і в інших українських містах) виділять окремий сектор на цвинтарі для загиблих військових, які захищали незалежність нашої країни.