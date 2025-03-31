Громадський транспорт
Трамвай і тролейбус – 15 грн.
Маршрутки по місту – 20 грн по місту,
До 6-го км Овідіопольської дороги – 40 грн.
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Проїзні квитки
Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).
Вартість паркування
Абонемент:
- місячний – 2500 грн,
- річний – 28 000 гривень.
Деякі категорії громадян можуть паркуватися безкоштовно. Це люди з інвалідністю, учасники бойових дій і працівники дипломатичних місій.
Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Одесі істотно подорожчав проїзд у маршрутках, трамваях і тролейбусах. А в лютому 2025 року вартість проїзду в маршрутках зросла в Ізмаїлі Одеської області.