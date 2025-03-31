Громадський транспорт

Трамвай і тролейбус – 15 грн.

Маршрутки по місту – 20 грн по місту,

До 6-го км Овідіопольської дороги – 40 грн.

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Проїзні квитки

Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).

Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).

Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).

Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Вартість паркування

30 грн/год.

Абонемент:

місячний – 2500 грн,

річний – 28 000 гривень.

Деякі категорії громадян можуть паркуватися безкоштовно. Це люди з інвалідністю, учасники бойових дій і працівники дипломатичних місій.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Одесі істотно подорожчав проїзд у маршрутках, трамваях і тролейбусах. А в лютому 2025 року вартість проїзду в маршрутках зросла в Ізмаїлі Одеської області.