Новости Одессы и Одесской области

В Одессе с 1 января значительно подорожает стоимость парковки

В Одессе с 1 января значительно подорожает стоимость парковки

В Одессе с первого дня нового года начнет действовать новый тариф на парковку — 30 гривен в час. Соответственно изменится стоимость месячного и годового абонементов.

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Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

Решение было принято сегодня, 26 декабря 2024 года, на заседании Исполнительного комитета Одесского горсовета.

Новый тариф в размере 30 грн за час парковки на муниципальных стоянках начнет действовать с 1 января 2025 года. Сейчас в Одессе действует тариф в размере 20 гривен за час.

Стоимость абонементов также вырастет:

  • месячный — с 2000 до 2500 грн,
  • годовой — с 22 000 до 28 000 гривен.

Увеличение тарифа обусловлено ростом размера минимальной заработной платы и  увеличением стоимости расходных материалов на обслуживание парковочной инфраструктуры.

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