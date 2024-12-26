В Одессе с 1 января значительно подорожает стоимость парковки

В Одессе с первого дня нового года начнет действовать новый тариф на парковку — 30 гривен в час. Соответственно изменится стоимость месячного и годового абонементов.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».
Решение было принято сегодня, 26 декабря 2024 года, на заседании Исполнительного комитета Одесского горсовета.
Новый тариф в размере 30 грн за час парковки на муниципальных стоянках начнет действовать с 1 января 2025 года. Сейчас в Одессе действует тариф в размере 20 гривен за час.
Стоимость абонементов также вырастет:
- месячный — с 2000 до 2500 грн,
- годовой — с 22 000 до 28 000 гривен.
Увеличение тарифа обусловлено ростом размера минимальной заработной платы и увеличением стоимости расходных материалов на обслуживание парковочной инфраструктуры.
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