Як порти Великої Одеси годують світ

Про це повідомив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

У повідомленні йдеться, що цивільні судна вивезли 7 млн тонн вантажів з портів Південний, Одеса та Чорноморськ.

Майже 5 млн тонн – це продукція українських аграріїв.

За інформацією Кубракова, з 8 серпня Українським коридором, який встановили ВМС ЗСУ, пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден – на вхід.

Також Кубраков повідомив, що сьогодні в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням знаходиться 31 судно. Ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.

Раніше “Одеське життя” писало, що попри небезпеку, яку створюють росіяни в Чорному морі, судноплавство біля берегів Одещини продовжується. Нагадаємо, 8 листопада росіяни атакували цивільне іноземне судно, яке заходило в один з портів Одещини. В результаті влучання ракети троє членів екіпажу отримали поранення та один загинув.

Також несуть загрозу морські міни, на яких підірвалося іноземне судно, яке перевозило дизельне пальне.