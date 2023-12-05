Як порти Великої Одеси годують світ

Починаючи з 8 серпня, коли почав свою роботу гуманітарний коридор без участі росії, порти Великої Одеси покинуло 200 суден, які вивезли мільйони тонн вантажу.
Про це повідомив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
У повідомленні йдеться, що цивільні судна вивезли 7 млн тонн вантажів з портів Південний, Одеса та Чорноморськ.
Майже 5 млн тонн – це продукція українських аграріїв.
За інформацією Кубракова, з 8 серпня Українським коридором, який встановили ВМС ЗСУ, пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден – на вхід.
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Також Кубраков повідомив, що сьогодні в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням знаходиться 31 судно. Ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.
Раніше “Одеське життя” писало, що попри небезпеку, яку створюють росіяни в Чорному морі, судноплавство біля берегів Одещини продовжується. Нагадаємо, 8 листопада росіяни атакували цивільне іноземне судно, яке заходило в один з портів Одещини. В результаті влучання ракети троє членів екіпажу отримали поранення та один загинув.
Також несуть загрозу морські міни, на яких підірвалося іноземне судно, яке перевозило дизельне пальне.