Еще одно судно подорвалось в Черном море: иностранная разведка предупреждает о новых атаках

В Черном море недалеко от Румынии на мине подорвался турецкий сухогруз Kafkametler. О минных атаках на гражданские суда предупреждает разведка Великобритании.

Инцидент с турецким сухогрузом произошел днем, 5 октября, у входа в Сулинское гирло Дуная, сообщает Reuters.

Судно получило незначительные повреждения и уже через три часа продолжило движение. Сейчас оно находится в нескольких морских милях от Килии. Среди экипажа пострадавших нет.

Информацию о случившемся подтвердила британская компания по безопасности морского судоходства Ambrey.

Россияне готовятся взрывать гражданские суда в Черном море

Для нападения на гражданские суда в Черном море страна-террорист может использовать морские мины. Об этом предупреждает разведка Великобритании.

Рассекреченная сегодня информация свидетельствует о том, что Россия может продолжать атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе путем установления морских мин на подходах к украинским портам. Ранее Великобритания предупреждала, что российские военные попытались нанести ракетный удар по грузовому судну в Черном море, — говорится в сообщении.

По оценкам Великобритании, россия пытается атаковать гражданские суда, следующие через украинский «гуманитарный коридор», чтобы помешать экспорту украинского зерна. Это продолжит попытки России оказывать давление на украинскую экономику. Россия почти наверняка хочет избежать открытого потопления гражданских судов, возлагая на Украину ответственность за любые нападения на гражданские суда в Черном море, говорится на сайте британского правительства.

Свыше 20 судов планируют пройти новым коридором в Черном море

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По состоянию на сейчас у нас на выход идет три судна из портов наших украинских. В общей сложности на заход по новому «коридору» имеем 12, на выход – 10 и нужно добавить эти три, которые сейчас выходят, – отметил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских Стратегических Исследований Андрей Клименко, все порты Большой Одессы возобновили свое участие в экспорте украинского зерна Черным морем. По состоянию на 4 октября временным зерновым коридором воспользовалось уже 12 судов.

Только за последние несколько дней в порты Одессы, Черноморска и Южного прибыли сразу 10 кораблей для загрузки зерном.

Как сообщала “Одесская жизнь”, россия всеми силами пытается не допустить работу торгового коридора в Черном море. Российские атаки по портам Одесчины уже уничтожили достаточное количество зерна, которое должно было экспортироваться.